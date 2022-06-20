21 Haziran Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları

21 Haziran 2022 günlük burç yorumlarında Başak burcu sağlık problemleriyle boğuşabilir. Terazi burcu maddi anlamda iyileşebilir. 21 Haziran 2022 burç yorumlarında neler var? İşte yanıtı...

21 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burçları: Sevgili Koçlar, ameliyat, operasyonlar ve sağlık problemlerinizle ilgili bir sürecin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Dış görünüşünüzü değiştirmek istediğiniz estetik operasyonlarda dahil, hastanenin hijyenine dikkat etmenizi önerebilirim. Aşk konusunda acele karar vermeyin derim Temmuz ayı ile başlayacak yeni bir döngü sizi bekliyor çünkü..

Boğa Burçları: Sevgili Boğalar, Evlilik ve ikili ilişkileriniz içerisinde ben – sen kavgaları çok ama çok aktif olabilir. Aklınız ve kalbiniz tam olarak nerede karar aşamasında olabilirsiniz. Beraberliğinizi gözler önünde yaşamak istemeyen Boğa burçları, sürpiz şekilde sırları ortaya çıkacak gibi görünüyor.

İkizler Burçları: Sevgili İkizler, sağlık ve çalışma alanlarınızda gerçekleşecek yoğun enerjiler kronik rahatsızlıklarınıza karşı çok dikkatli olmanız gerektiğinin altını çiziyor. Çalışma hayatınızda değişen şartlar, takım arkadaşlarınızın ayrılması , evinizin içerisinde çalışan yardımcılarınızla yollarınızın ayrılmasına varıncaya kadar pek çok olay gündeminizde olabilir.

Yengeç Burçları: Sevgili Yengeç Burçları, size aşk geliyor aşk. Hayatınızda önemli bir döngünün içerisinden geçeceksiniz. Önemli ayrılık yaşayanlar, hayatımda bir daha mutluluğu yakalayabilir miyim acaba diyen Yengeç burçları bu tutulmayla birlikte hayatınızı dolduracak mutluluğu yakalayabilirsiniz.

Aslan Burçları: Sevgili Aslan Burçları, aile ve aile büyüklerinizin etkilendiği bir döngüden geçmektesiniz. Aile içindeki anne babanızın sağlığıyla ilgili koşturuyorken, kendinizi kalabalıkların içerisinde olan kişilerden kim yanınızda kim değil, önünüzdeki döngüde gerçekten göreceksiniz.

Başak Burçları: Sevgili Başak Burçları, yakın arkadaşlık ilişkileriniz içerisinde bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla yol ayrımı içerisinden geçerken gelişen konuların iş hayatınızı etkilememesine özen göstermelisiniz. Kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızla alakalı hastane ve sağlık problemleriyle de koşturuyorken kendinizi bulabilirsiniz.

Terazi Burçları: Sevgili Terazi Burçları, maddi anlamdaki konularınız gümbür gümbür nitelikte olacak gibi görünüyor. Borçlanmamaya çok dikkat etmeniz gereken özel zamanlardan geçerken özellikle gayrimenkul alımları sırasında çok dikkatli olmalısınız. Parayla sınanmamak istiyorsanız size ufak bir tüyo verebilirim. Bugün başkalarına para kazandırırsanız bereket yollarınız açılabilir.

Akrep Burçları: Sevgili Akrep burçları, yoğun bir baskı altında hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle sağlık sıkıntılarıyla ilgili çok ama çok dikkatli olmanız gereken özel bir süreçten geçmektesiniz. Kendinizi özel bir check up kontrolünden geçirmenizi öneriyorum. Beraberliğiniz ve evinizin içerisindeki enerjiler biraz bu süreçte gergin olsa da yeni bir düzene geçmek üzereymişsiniz gibi görüyorum.

Yay Burçları: Sevgili Yay burçları, kardeşler, yakın arkadaşlar ve komşularınızla olacak olan gerginliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu süreç içerisinde kim dost kim düşman farkedeceksiniz. Bazı sırların açığa çıktığını farkettiğiniz özel bir döngüden geçerken zihnen yorulmamak için meditasyon ve şifa teknikleriyle ilgilenmeniz ruhunuza iyi gelebilir.

Oğlak Burçları: Sevgili Oğlak burçları, parasal konularla ilgili bazı zorluklar gündeminizde olabilir, iş kurduysanız iflas ve borç süreci içerisinde olmaması için temkinli adımlar atmanız gerektiğini gökyüzü gösteriyor. Değer vermek ve değer görmekle ilgili problemleri olan Oğlak burçları azıcık daha sabır, yaz aylarıyla birlikte kalbinin kapılarını aralayacak gibi görünüyor.

Kova Burçları: Sevgili Kova burçları, iş yeriniz, yöneticilerinizin değişikliği, emeklilik hak ve prosedürlerinizle ilgili bir döngü, yöneticilerinizin sizi zorladığı konular karşısında önemli bir dönemeç yaşayabilirsiniz. Kendinizin kısıtlandığı her türlü konuyla ilgili özgürleşmek isteyeceksiniz. Eviniz, haneniz, iş yerinizin yeri, yöneticilerinizin değişimi, anneniz, babanız, anne ve baba soyunuzdan olan kişilerinde bazı sağlık sıkıntılarıyla ilgili de koşturuyorken kendinizi bulabilirsiniz.

Balık Burçları: Sevgili Balık burçları, şanslı etki para para para haydi hayırlısı ancak çalışma hayatınızla ilgili zorlandığınız plan, proje, organizasyonlar gündeminizde olacak haberiniz olsun, yaz aylarında bu konuları çözmek için fırsatlarınız bulunuyor. Yeni sözleşmeler, eski iş yerinizdeki yöneticilerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken özel günlerden geçmektesiniz.