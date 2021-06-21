21 Haziran Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

21 Haziran 2021 burç yorumları hayata dair her konuda yol gösteriyor. 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Duygusal enerjilerimiz hayli güçlü ve güne hâkim olacak. Gün içinde kolay enerjiler yok. Güneş bugün Yengeç burcuna geçiş yapacak. Venüs Neptün uyumlu açısı özel ilişkilerimizde hassas bir enerjide olmamıza sebep olabilir. Yaratıcı yönümüzü de aktif hale getirebilir. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin 21 Haziran burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

21 Haziran 2021 Pazartesi günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Güçlü bir duygusal enerjin var. Hedeflerin doğrultusunda arzu ettiğin enerjiyi kendinde buluyorsun.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün partnerinin kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Sabah saatlerinde kadınlar tarafından destekleneceğin pozitif enerjiler hâkim. Akşam ise iletişim konuları için uygun bir zaman diliminde olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sağlığına dikkat etmen gereken günlerdesin. Sabah erken saatlerde sınırlamalara maruz kalabilirsin. İletişim ile ilgili önemli konuları konuşmak için en uygun zaman dilimi akşam saatler olacaktır.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Gün içerisinde eğlenceli aktiviteler içerisinde bulunmak enerjini yükseltebilir. Sabah saatlerinde etrafındaki kadın figürlerinden destek görüyorsun. Güneş bugün senin burcuna geçiş yapacak.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay'ın Akrep burcunda ilerlediği pazartesi günü babanla ilgili önemli bir sırra vakıf olabilirsin. Bununla birlikte Beklemediğin kişilerden haberler alacak ve rutininin değiştiğine şahit olacaksın.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Karşılıklı iletişimde fazla dedektif gibi yaklaşımların başkalarını rahatsız edebilir. Akşam ise iletişim konuları için uygun bir zaman dilimi.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

İkili ilişkilerin açısından önemli bir gün diyebiliriz. Gökyüzü enerjileri ne zamandır sıkıntı yaşadığın konularda seni destekliyor. Parasal konularla ilgili baskılarla karşılaşabilirsin

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde gizemli konuları araştırmak isteyebilirsin zira Ay senin burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde destekler alırken akşam saatlerine sıra dışı haberler seni yorabilir. Olayları gereğinden fazla büyütmemeye özen göstermelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kendi başına vakit geçirmen ve insanlardan uzak kalman bugünlerde sana iyi gelecektir. Önemli konularda kararlarını etkileyecek büyük bir olay bugün yaşayabilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Geleceğinle ilgili konularda sezgiler rüyaların vasıtasıyla gelebilir. Sabah erken saatlerde sınırlamalara maruz kalabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Mesleğinle ilgili kıskançlıklara maruz kalabilirsin Sabah erken saatlerde yaptığın iş ile alakalı sınırlamalara maruz kalmak seni yorabilir. Bununla birlikte Beklemediğin kişilerden haberler var.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Uzak yerlere seyahatlerin ile ilgili birtakım önemli durumlar bugün meydana gelebilir. Sabah saatlerinde annen ya da senin için önemli bir kadından alacağın destek senin için çok önemli olacaktır.