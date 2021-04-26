21 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten Alınabilecek! İşte Detaylar

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu. Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda İnsanlar valilikler tarafındn terminallerde oluşturulan izin masalarında yoğunluk oluşturuyordu bu kapsamda yeni bir kolaylık yapıldı ve artık seyahat izin belgeleri E-Devlet platformu üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek

29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi !!! Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten Alınabilecek! İşte Detaylar Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu. Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda İnsanlar valilikler tarafındn terminallerde oluşturulan izin masalarında yoğunluk oluşturuyordu bu kapsamda yeni bir kolaylık yapıldı ve artık seyahat izin belgeleri E-Devlet platformu üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek Son dakika; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi son dakika açıklamsı yaparak seyahat etmek zorunda olanalra sevindirici bir haber verdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu şekilde oldu: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında." Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda İnsanlar valilikler tarafındn terminallerde oluşturulan izin masalarında yoğunluk oluşturuyordu bu kapsamda yeni bir kolaylık yapıldı ve artık seyahat izin belgeleri E-Devlet platformu üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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