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21 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten Alınabilecek! İşte Detaylar

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu. Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda İnsanlar valilikler tarafındn terminallerde oluşturulan izin masalarında yoğunluk oluşturuyordu bu kapsamda yeni bir kolaylık yapıldı ve artık seyahat izin belgeleri E-Devlet platformu üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek

21 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten Alınabilecek! İşte Detaylar
26 Nisan 2021 Pazartesi 20:14

29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi!!!

Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten Alınabilecek! İşte Detaylar

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu. Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda İnsanlar valilikler tarafındn terminallerde oluşturulan izin masalarında yoğunluk oluşturuyordu bu kapsamda yeni bir kolaylık yapıldı ve artık seyahat izin belgeleri E-Devlet platformu üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek

Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Son dakika; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi son dakika açıklamsı yaparak seyahat etmek zorunda olanalra sevindirici bir haber verdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu şekilde oldu:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda İnsanlar valilikler tarafındn terminallerde oluşturulan izin masalarında yoğunluk oluşturuyordu bu kapsamda yeni bir kolaylık yapıldı ve artık seyahat izin belgeleri E-Devlet platformu üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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