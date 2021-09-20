21 Eylül Salı Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

21 Eylül Salı günü burç yorumları merak ediliyor. İkizler burcunun iş hayatında başarı sinyalleri olabilir. Boğa burçları sürpriz bir aşk ile karşılaşabilir. Peki 21 Eylül 2021 Salı günü burçları neler bekliyor? İşte burçları bekleyen sürpriz gelişmeler...

21 EYLÜL 2021 SALI GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Scheat sabit yıldızında sabaha karşı gerçekleşecek Balık Burcu Dolunayıyla, askeride veya bireysel anlamda silahlardan gelebilecek zararları, akıl hastalığı veya değişebilen kişilik yapısındaki kişilerin takıntılarına karşı çok dikkatli olmalıyız. Bu Dolunay ile birlikte çocuklarınızın, gençlerinizin kimlerle görüştüğünü kontrol etmelisiniz. Asker ve polislerin içerisinde bulunduğu çeşitli olayları sembolize eden kombinasyonlar bulunsa da, silahların yanlışlıkla ateş alması gibi vakalarla da karşılaşılabilir.

Dolunay alt enerjilerini çok daha keskin şekilde 2 Ekim tarihinde bir kez daha gözler önüne serecek olup, 21 Eylülden sonraki 15 gün zararlı enerjilere dikkat etmek yerinde olacaktır. Dünyada müslümanların ve kutsal mekanların zarar görmesi ve din temalı terör eylemlerinin olabilmesinin de altını çiziyor.

Ayrıca çeşitli bağımlılıklarla ilgili eğer ki ebevynler farkedebilirse bu süreç içerisinde çocuklarını tedavi ettirme şansları bulunuyor. Bu Dolunay her zaman ki yaşanılan dolunaylardan biraz daha farklı. Karanlık güçlerin aktif olduğu, negatif enerjilerin aktifleştiği bir kombinasyon oluşturuyor. Bol bol Kuran Ayetleri okumak, Kukai ve Reiki çalışmaları yapmak vibrasyonunuzu yükseltecektir.

Dolunay sırasında gökyüzü, Afganistan'daki olaylara parmak basarken, insanların çekeceği zulümleri gözler önüne serecek bir yapı bulunuyor. Ayrıca Afganistan hariç Afrika civarında gemilerin kaçırılma olayları ve çeşitli silahlı sıkıntılar ve sağlık konuları gündemde olabilir. Bu ülkeler haricinde Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde iç karışıklık ve sağlıkta ciddi sıkıntı yaşayabilir.

Psikolojik rahatsızlık yaşayanların ilaçlarını ihmal etmemesi, intihara meğilli kişilerin gözetimde bulundurulması, alkol ve benzeri bağımlılık yapan madde alımlarına karşı önlem alınması çok önemlidir. Dolunay sırasında Neptün ile kavuşumu covid ve virütik başka rahatsızlıkların artışını sembolize ederken, diz, bacaklar, akdeniz ateşi, besin zehirlenmesi, böbrek ve sinir sisteminizi etkileyen pek çok rahatsızlığa açık olunduğunun habercisi.

Dolunay'ın 15 günlük etkin enerjisini değerlendirdiğimize göre günlük yorumumuza devam edebiliriz. Ay sabah saatlerinde Koç burcuna geçecek olup akşamüstü saat 17 sularına kadar verimsiz görünüyor. Dolunay'dan sonra etkinleşecek Marsiyen enerji bizi adeta patlamaya hazır bomba enerjisindeyiz. Bu süreç içerisinde düşünmeden konuşmak ve kalp kırmak oldukça sıkıntı yaratabilir. Olayları büyütebilir ve yanlış kararlar alabiliriz. Trafikte ve günlük yaşantımızda sinire dikkat. Düşünmeden alınan kararlaraysa iki kere dikkat etmeliyiz. Gece vakitlerindeyse ikili ilişkilerden özellikle gönül ilişkilerinde kızgınlıkla yaşanabilecek ayrılıklar olabilir. Derin bir nefes alıp biraz zamana ve akışına bırakmak iyi olacaktır. Eğer ki kalbimiz boşsa karşımıza gün içerisinde yeni birisi çıkıyorsa iyice tanımadan yeni bir sayfa açmamaya dikkat edelim, derim.

Koç: Dolunayın enerjisi bilinçdışınızda gerçekleşiyor. İlahi anlamda gökyüzünden çıkış yolu bulamadığınız ne varsa yardım isteyebilirsiniz. Bu süreç içerisinde dualara özen göstermek önemli. Hastanede yatan bir yakınınız bulunuyorsa, onunla ilgilenmek biraz zorlu süreçler getirebilir. Gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz.

Boğa: Hayallerinizin gerçeğe dönüşeceği bir sürecin içerisindesiniz. Aşk, aşk, aşk diyorum ben size. Kalbiniz boşsa kalbinizi dolduran bir aşk kapınızda diyebiliriz. Ancak hayaller ve gerçekler arasındaki farkı iyi bilerek ilerlemek oldukça önemli gibi görünüyor. Beklenmedik herşeye kalbinizi açarken, ruhen kendinizi iyi hissedeceksiniz. Arkadaş gruplarınızda bazı kişilerle yol ayrımı yaşayabilirsiniz.

İkizler: İş hayatınızda kariyerinizde güçlendiğiniz bir süreci yaşıyorsunuz. Uzunca zamandır belirsiz olan enerjilerin yerine şimdi ayağı yere basan ve devamı olacak olan projelere imza atmak oldukça önemli. Yöneticilerinizle aranızdaki gerilimler yerine birbirinizi anlayarak ilerlemek oldukça önemli. Ev alma- satma dönemindeyseniz kar elde edeceksiniz.

Yengeç: Hukuksal konular biraz canınızı sıkabilir. Yakın arkadaşlarınız, söylenenler ya da sizin dile getirdiklerinize oldukça dikkat etmelisiniz. Üniversitede okuyorsanız, oluşabilecek karışıklıklar içerisinde bulunmamak oldukça önemli. Yolculuk ve ev taşıma planı yapıyorsanız gökyüzü sizin yanınızda.

Aslan: Maddi anlamda borçlarınızı düzenleyeceğiniz, kredi, nafaka giderleri, faiz yapılandırma, prim konuları gündeminizde olabilir. Ameliyat ve operasyon geçirmek istiyorsanız kan ihtiyacınız olabilir, dikkatli olmalısınız. Düşmanlarınızın arkanızdan çevirdiği oyunları tam anlamıyla göremiyor olabilirsiniz, sizin yanınızda görünen pek çok kişinin birkaç ay içerisinde yanınızdan ayrılma durumları olabilir. Kalbiniz doluysa sevdiğiniz kişiyle birbirinize kenetleneceğiniz bir sürecin içerisindesiniz.

Başak: Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Karşıt evinizde gerçekleşen Dolunay ortalama 10 gün içerisinde bir rahatsızlığa açık olduğunuzu sembolize ediyor. Öyleyse vitamin, mineral ve beslenme düzeninize dikkat etmek önemli. Eşinizle ve ortaklarınızla aranızda gizli konular bulunuyorsa bu süreç içerisinde pek çok konu suların yüzeyine çıkacak ve sisler çözülecek.

Terazi: Kazalara açık olduğunuz bir süreçten geçerken, gün içerisinde dikkatinizi toparlayamamak ve aşırı sinirlenmenin sonucunda kendinize zarar verebileceğiniz enerjiler sizinle birlikte. İş hayatınızda yeni bir işe geçmek, belirsiz olan konuları netliğe kazandırmak için gökyüzü sizi destekliyor.

Akrep: Beraberliğinizden mutlu ve keyifli olabilirsiniz. Peki ya dostlarınız? Dostlarınız tarafından ilişkinizin eleştirilere uğraması içsel anlamda sizi huzursuz ediyor olabilir. Sahne, sanat ,medya ya da iş yerinizde önemli bir sunum yapılacaksa sahnenin önünde olmak ve pek çok izleyicinin karşısında bulunacak projelerle ilgilenebilirsiniz. Temkinli olmanız gereken bir konu bulunuyor, gizli sırlar varsa açığa çıkmak üzere aman dikkat.

Yay: Aile büyüklerinizden birinin rahatsızlığıyla ilgilendiğiniz bir süreçten geçerken, ciddi anlamda manevi açıdan yorulmuş olabilirsiniz. Ruhsal dünyanızda kendinizi biraz yalnız, kariyer konularında yorgun ve eleştirilerle karşılaşmış olarak bulabilirsiniz. Kendi iç huzurunuza odaklanmak oldukça önemli. Ev alma- evinizi düzenleme, bahar temizliği için gökyüzü size şans ve fırsatlar sunmakta.

Oğlak: Takıntılı, sıkıntılı komşulara oldukça dikkatli olmalısınız. Komşular arasında çıkabilecek sıkıntılar canınızı sıkabilir. Trafikte sise dikkat etmeli, görünmeyen araç arızaları ve kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Eğitmenseniz sınıflarınız içerisinde eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Denizaşırı kısa seyahatler planlayabilirsiniz.

Kova: Parasal konularda yaşadığınız belirsiz konuların yerine daha aklı başında ilerleyeceğiniz projeler gündeminizde olacak. Maddi anlamda kendinizi güvence altına alacak sözleşmeler gündeminizde olacak gibi görünüyor. Kalbiniz boşsa ruhunuza iyi gelecek bir beraberlik karşınıza çıkabilir, ancak karar vermeden önce kendinize biraz zaman tanımanız oldukça önemli. Bu beraberlikte göremediğiniz konular sonradan karşınıza çıkabilir.

Balık: Kendinizi göstereceğiniz önemli bir süreçten geçmektesiniz. Açık düşmanlarınız tarafından eleştirilere tutulacağınız bir süreçten geçerken, kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Psikolojik anlamda kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz, bu süreç içerisinde bağımlık yapan maddelere karşı dikkatli olmalısınız. Evliliğiniz içerisinde tamam mı devam mı kararı alabilirsiniz.