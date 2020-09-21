21 Eylül Pazartesi Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 21 Eylül Pazartesi burç yorumları merak ediliyor. İşte 21 Eylül Pazartesi 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 21 Eylül Pazartesi 2020
Kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz! 21 Eylül 2020 burç yorumları
21 Eylül Pazartesi burç yorumları ne ifade ediyor? Koç burcu hisseli kazanımlarda değişim yaşayabilir, Kıskançlıklara maruz kalan Boğa burcunu güne sanatsal konularla başlayabilir. 21 Eylül 2020 günlük burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 21 Eylül Pazartesi günü Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak günün büyük çoğunluğunda. Saat 22.31’de Ay Yay burcuna geçiş yapacak. Hisseli kazanımlarında değişimler yaşanabilir.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugünlerde partnerinin kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Sabah güne başlarken sanatsal konulara ilgin artabilir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Günün ilk yarısında şartlarını zorluyorsun. Öğleden sonra kendine güvenen bir tavır içerisinde olman mümkün. Ay 22.31’de karşıt burcun olan Yay’a geçecek ve ikili ilişkilerine odaklanacağın bir zaman diliminde olacaksın.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Eğlenceli aktiviteler içerisinde bulunmak enerjini yükseltebilir. Sabah güne başlarken sanatsal konularla ilgilenebilirsin. Bugünün gecesinde dikkatli ve disiplinli olman gereken bir gündesin.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Pazartesi günü babanla ilgili önemli bir konu meydana gelebilir. Zihinsel anlamda uçlara kaçmaya müsait bir gündesin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Kardeşinle aranda bir kıskançlık meselesi yüzünden ufak bir tartışma yaşanabilir. Ay’ın burç değiştirmesi nedeniyle değişken enerjiler altında olabilirsin.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Bu zamanlarda iyice araştırmadan yatırım işlerine girmemelisin. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde uyumlu enerjiler var.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Bugünlerde gizemli konuları araştırmak isteyebilirsin. Günün ilk yarısında şartlarını fazla zorlayabilirsin. Ay akşam saatlerinde senin burcundan ayrılıyor.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Kendi başına vakit geçirmen ve insanlardan uzak kalman bugünlerde sana iyi gelecektir. Öğleden sonra kendine güvenen bir tavır içerisinde olman mümkün.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Projelerin ile ilgili ya hep ya hiç şeklinde bir yaklaşım sergileyebilirsin Bugünün gecesinde dikkatli ve disiplinli olman gereken bir sürece giriyorsun.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Saygınlığını etkileyecek birtakım durumlar değişmeni gerektirebilir Bugünün gecesinde dikkatli ve disiplinli olman gereken bir gündesin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah güne başlarken sanatsal konulara ilgin artabilir. Öğleden sonra kendine güvenen bir tavır içerisinde olman mümkün.
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