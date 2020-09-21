21 Eylül Pazartesi Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

Dul ve yetim aylıkları en çok sorunun geldiği konuların başında geliyor. Sosyal güvenlik mevzuatının sık sık değişmesi, bu konudaki soruların artmasında büyük etkin oldu. Bu nedenle, dul ve yetim maaşlarını da ayrı ayrı anlatmakta fayda var. Bugünkü yazımızda ise, işçilerin yani iş yasasına göre istihdam edilen çalışanların vefatı halinde hak sahiplerine bağlanacak aylıkları mercek altına alacak.