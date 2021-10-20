21 Ekim Perşembe Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

21 Ekim Perşembe burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Peki, kimler haftaya güzel başlayacak? Akşam saatlerinde iletişim konusunda zorluklar olabilir. Boğalar kıskançlıklara maruz kalabilir, Aslanlar ailesiyle ilgilenebilir. İşte 21 Ekim günlük burç yorumları…

21 Ekim 2021 Çarşamba Günlük Burç Yorumları

21 Ekim 2021 Perşembe Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; bugün ailevi konular gündemini oluştururken, aile büyüklerine karşı daha anlayışlı davranmalısın. Geçmişte kalmış konular ve finansal mevzular gündeme gelebilir ve gerginlik yaratabilir. Kendi iç sesini dinleyerek olayların üstesinden gelebilir ve gün içinde kendini güvende hissettiğin yerlerde olmak isteyebilirsin.

21 Ekim 2021 Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; yakın çevrendeki değişiklikler iletişim trafiğini yoğunlaştırabilir, iş hayatındaki sorumlulukların da artabilir. Gelecek planların için yeni alternatifler üretmeye çalışabilirsin fakat işlerini tamamlamak için önce kendine vakit ayırmalı, karşındakilerinin sözlerine takılmadan, mantığınla ilerlemeye çalışmalısın.

21 Ekim 2021 Perşembe İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; uğraştığın işlerde kişisel yeteneklerini kullanarak daha kolay ilerlemekle birlikte, birtakım ağır maddi sorumluluklar yüklenmek zorunda olduğun bir gündesin. Gün içinde alabileceğin destekle işleri halledebilir ve yeni projeler için görüşmeler yapabilirsin fakat ticari anlaşmalarda ya da ilişkilerinde özenli davranmanda fayda var.

21 Ekim 2021 Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; beden sağlığın ve dış görünüşünle ilgili yeni kararlar alacağın, kişisel açıdan önem verdiğin meselelere odaklanacağın bir gün. Kendinle alakalı yeni fikirler üretip proje aşamasına geçebilirsin, ancak hassasiyet gösterdiğin konular daha önemli hale gelerek duygusal dalgalanmalar yaşayabileceğin saatlerde olabilir.

21 Ekim 2021 Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; bugün elinde olmayan nedenlerden dolayı içsel bir süreç yaşayabilir ve kendini huzursuz hissedip içine kapanabilirsin. Gününü rutin işlerini hallederek geçirmeli ve akışta kalmaya çalışmalısın. Akşam üzeri yükselen enerjin, karşına çıkabilecek ani olayları bile hoş görmeni sağlayabilir.

21 Ekim 2021 Perşembe Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; haftanın ilk gününde, yeni hazırlanacak projeler ve kurumsal işlerde alabileceğin destekle daha kolay ilerleyebilirsin. Sosyal çevrende konuşulan konularda söz sahibi hale gelebilirsin. Fakat yaşadığın ani duygu değişimleri, ufak problemlerin bile büyük krizler haline dönüşmesine neden olabilir. Dikkatli olmanda fayda var.

21 Ekim 2021 Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; bugün hedeflerine ulaşmak için ekstradan çaba harcayabilir ve uğraştığın işlerde başarı sağlayabilirsin. Gün içinde yoğun duygusal iniş çıkışlar yaşaman mümkün. Bu yüzden, otorite figürleriyle iletişiminde sakin ve kontrollü olmaya çalışmalısın. Bu sayede geleceğinle ilgili projelerinde olumlu geri dönüş alabilirsin.

21 Ekim 2021 Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; yeni ufuklara yelken açmak ve özgürlüğünü sonuna kadar hissetmek için uygun bir gündesin. Özel ilişkide olduğun insana karşı daha duyarlı ve hassas yaklaşabilir, kolay empati kurabilirsin. Akşamüzeri oluşabilecek içsel gerginliğin, kararlarına yansıyabilir ve mantığının dışına çıkma ihtimalini yükseltebilir.

21 Ekim 2021 Perşembe Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; haftaya sezgilerinin sana gösterdiği yol haritasına bağlı kalarak başlayabilir, endişe ve korku duyduğun olayların yersiz olduğunu fark edebilirsin. Bu aralar finansal konularda kendini şanlı görebilir, adeta korunduğunu hissedebilirsin. Çalışma ortamında üstlerinin tam olarak ne istediğini anlamlandıramaman, iletişim problemleri yaşatabilir.

21 Ekim 2021 Perşembe Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; ikili ilişkinde dengede kalmak isteyebilir ve ilişkinle ilgili sorunlar hakkında yakın çevrenden destek alabilirsin. Öğle saatlerinde alınganlığın artarken, ufak tefek sorunlar krize neden olabilir. Gelişen koşullara hoşgörü göstermen, olumlu gelişmeler yaşamanı ve başarılı iş birlikleri kurmanı sağlayabilir. Yüksek sezgin ve ilham duygun sayesinde yaratıcı çalışmalar yapabilirsin.

21 Ekim 2021 Perşembe Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; bugün, hayatınla alakalı sorumluluklarınla ilgilendiğin ve işlerini tamamlamak için uğraştığın bir gün olabilir. Hayal gücün ve vizyonlarının ışığında, yaratıcı sanatsal ve estetik içerikli konular, rutin gündemin dışına çıkmana yardımcı olurken, motivasyonunu da artırabilir. Kariyer hedeflerin için sezgi ve mantığını bir arada kullanman gerekebilir.

21 Ekim 2021 Perşembe Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; yeteneklerinin ve gücünün farkına varabilir, yeni başlangıçlar yapmak için planlarını devreye sokabilirsin. Güven duyduğun insanlarla yapacağın fikir birliği de projelerini hızlandırabilir. İkili ilişkindeki duyarlılığın ve anlayışın karşısında partnerinin de uyumlu tavırları güzel bir gün geçirmeni sağlayabilir.