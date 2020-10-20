21 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

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KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 21 Ekim Çarşamba günü Ay saat 09.43’e kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 06:38 ile 09:43 arasında boşlukta olan Ay sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Annenle ilgili konular önem kazanabilir.