21 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

21 Ekim Çarşamba günlük günlük burç yorumları 21 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 21 Ekim Çarşamba günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 21 Ekim Çarşamba günlük burçlar
Hangi burçları şanslı bir gün bekliyor? 21 Ekim 2020 burç yorumları
Ekim ayının son günlerinde günlük burç yorumları merak ediliyor. 21 Ekim Çarşamba günü bazı burçları sağlık sorunları bazılarını ailevi konular bekliyor. İşte 21 Ekim 2020 burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 21 Ekim Çarşamba günü Ay saat 09.43’e kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 06:38 ile 09:43 arasında boşlukta olan Ay sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Annenle ilgili konular önem kazanabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkilerinde partnerinle birbirinize verdiğiniz destek hayli artıyor. Sabah saatlerinde gündemin değişebilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağın uyumlu enerjiler seni mutlu edebilir. İletişim adına gece saatleri daha uygun olacaktır.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sabah saatlerinde Ay karşıt burcun olan Oğlak burcuna geçiyor. Günün büyük bir bölümünde eşinle olan ilişkin öne çıkıyor olacak.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Günlük işlerinin yoğunlaşacak olduğu çarşamba günü boyunca sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Çarşamba günü boyunca geçmişten gelen konular öne çıkabilir. Birine açılmak istiyorsan akşam saatlerini değerlendirmen iyi olacaktır.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Gün boyunca evinle ilgili düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Yapmak istediğin bir şey için destek görüyorsun.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Çarşamba günü Ay saat 09.43’te Oğlak burcuna geçiş yapacak. Sabah erken saatlerde beklenmedik bir seyahat konusu gündeminde olabilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Çarşamba günü günün büyük bir bölümünde parasal konularınla ilgili önemli düzenlemeler yapman gerekebilir. Elinde kalan işleri tamamlamak adına da uygun bir gündesin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Bireysel konularının öne çıkıyor olacağı çarşamba günü belirli düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Özel ilişkilerinde göreceğin destekler sabah erken saatlerde söz konusu olabilir. Alacağın bir haber bugün seni yapmak istediğin bir konuda teşvik edebilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Arkadaşlarınla akşam saatlerinde plan yapmak adına uygun bir gündesin. Geçmişten tanıdıklarınla karşılaşabilirsin.
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