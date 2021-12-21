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21 Aralık Salı 2021 Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

21 Aralık Salı Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu

21 Aralık Salı 2021 Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
21 Aralık 2021 Salı 10:58

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 176 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 762 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 18 bin 762 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 176 oldu. Bir günde toplam 351 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 497 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,32 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 124 milyon 912 bin 525'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur” dedi.

Musa Erdoğan


Kaynak: Kamu Saati Özel
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