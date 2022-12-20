21 Aralık Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

21 Aralık Çarşamba Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi? 21 Aralık kar tatili olan iller ilçeler! MEB Valilik açıklamaları 21 Aralık yarın okullar tatil mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?