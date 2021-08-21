21 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

21 Ağustos Cumartesi burç yorumları akşam saatlerine dikkat çekiyor. 20 Ağustos Cuma günü Koçları hukuksal konular bekliyor, Akrepler ise iş anlaşmalarına imza atabilir. Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. 20 Ağustos Cuma koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu…

Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2021 tarihi için merak ediliyor. 21 Ağustos Cumartesi günü Yengeç burcunu ödemeler bekliyor, Aslan burcu ise anlaşmalar yapabilir. Koçlarda ise gündem arkadaşlık. Astrolog Ceylin Çelebi 21 Ağustos burç yorumlarını yorumladı. Kimleri nelerin beklediği haberimizde...

21 AĞUSTOS CUMARTESİ BURÇ YORUMLARI

21 Ağustos Cumartesi günü Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Sabah erken saatlerde istediklerini gerçekleştirmen adına destekleyici enerjiler var. Öğlen saatlerinde ise gerginlikler var. Ani gerginliklere dikkat etmemizde yarar var. 21 Ağustos 2021 burç yorumları sizlerle...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

21 Ağustos cumartesi günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Arkadaşlık ilişkilerinin önemli olduğu bir zaman dilimindesin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın Kova burcunda ilerlediği cumartesi günü boyunca toplum önünde görünür olmak, kendini göstermek isteyebilirsin. Toplumsal meseleleri önemseyeceğin bir gündesin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Cumartesi günü boyunca eşinin ailesi ile ilgili konular ön planda olabilir. Onlarla ilgili konulara vakit ayırman gerekebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ödemelerin ile ilgili konulara odaklanıyorsun. Miras veya nafaka ile ilgili bir konuda gelişmeler söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay cumartesi günü boyunca Kova burcunda ilerliyorken ikili ilişkilerin ve anlaşmaların öne çıkıyor olacak. Zihnini boşaltmak adına uygun bir gün.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Cumartesi günü boyunca sağlığınla ilgili konulara yönelmen iyi olabilir. Bugünlerde niyetlendiğin işlere başlamak adına uygun bir gündesin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Aşk ilişkilerine odaklanacağın bugün olayları akışına bırakmanda yarar var. Sağlığına dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Evinle ilgili meselelere yöneleceğin bugün evine dekoratif objeler alabilir veya evinde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Kardeşlerinle ilgili akılcı çözümler getirmen gereken durumlar öne çıkabilir. Bugünün enerjileri önemli işlerini başlatmak adına destekli gözüküyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal meselelerinin önemli olduğu bugün etrafındaki insanlara da yardım etmek isteyebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay 21 Ağustos günü boyunca senin burcunda ilerliyorken sağlığınla ilgili konulara yönelebilirsin. Kendinle ilgili yeni şeyler başlatmayı düşünüyorsan bugüne alman yerinde olacaktır.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bugünlerde arkandan çevrilen işlere dikkat etmelisin. Sağlığına dikkat etmelisin.