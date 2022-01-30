2024 Yerel Seçimler ne zaman olacak, tarih geriye alınacak mı?

Erken seçim tartışmalarına bi yenisi eklendi. Yerel seçimlerin erken olmasına ilişkin çıkan tartışma, Peki yerel seçimler hangi tarihte yapılacak? Yerel-Mahalli seçim tarihinin geriye alınma ihtimali var mı? İşte detaylar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, yerel seçimlerin erkene alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, seçimin yapılacağı tarih hakkında hüküm bulunduğunu belirterek, "Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı." dedi.

Kahraman, veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Üysal'ı ziyaret etti.

Belediyenin Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen Kahraman, burada resmi törenle karşılandı. Başkan Uysal ile birlikte binaya giriş yapan Kahraman, şeref defterini imzaladı.

İBB Başkanı Uysal'a veda ziyaretinde bulunduğunu belirten Kahraman, "Sayın Mevlüt Uysal'ın daha önceki tecrübeleri ve şahsiyeti yapısıyla bir dünya incisi olan İstanbul'umuza büyük katkıları olacağına inanıyorum. Kendisini ve şahsında mesai arkadaşlarını tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Veda ziyaretleri kapsamında daha önce İstanbul Valisi Vasip Şahin'i de ziyaret ettiğini hatırlatan Kahraman, gazetecilerin gündeme dair sorularını da cevapladı.

Anayasa'ya Uygun Değil

"Yerel seçimler erkene alınır mı?" şeklindeki bir soruya Kahraman, "Yapılmaz çünkü Anayasa'ya uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. diye cevap verdi.

"Siz öne alınmayacağını mı düşüyorsunuz?" hatırlatması üzerine Kahraman, şunları söyledi:

"Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah."

Açıklamanın ardından Kahraman, Uysal'ın makamına geçti. İkili burada bir süre baş başa görüştü.

'3 SİYASİ PARTİ ANLAŞIRSA ERKEN YEREL SEÇİM OLUR'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yerel seçimlerin sohbaharda yapılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Elitaş, bu konuda şunları söyledi:

''Yerel seçimlerle ilgili biz AK Parti olarak 2013 yılında bir girişimde bulunmuştuk. O dönemde CHP ve MHP 'evet' demişti. Bunun halk oylamasına gitmeden yapılması şarttı. O dönem yerel seçimler için CHP uzlaşmak yerine vazgeçmişti. Ondan dolayı seçimlerin kasım ayında yapılması gerçekleşmemişti. Biliyorsunuz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılındaki yerel seçimlerde 'hava şartlarının olumsuz olması' diye ifade ettiğimiz bir şehadet şerbetini içti. Ondan sonra bütün siyasi partiler, sonbaharda kasım ayının ilk haftası veya ikinci haftası aslında ekim ayının da son haftası olabilirdi, ancak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan dolayı böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettiler.

Kasım ayının ilk pazar ya da ikinci pazar günü, bu da 1 ile 8'i arasını içeren bir zaman dilimini içeriyor, bu tarihte olmasının benim kanaatimce uygun olduğunu düşünüyorum. Anayasa'nın ilgili maddesi değiştiğinde bu yapılır. Bunun referanduma gitmeyecek şekilde değişmesi lazım. Çünkü referanduma giderse referandumun halk oyunu sunulmasıyla ilgili kanunun 60 günlük süresi var. Parlamentodan geçmesi 1 aylık bir süre. 60 günlük süre dediğimizde Ekim ayına geliyor. Ekim'de referandumdan geçirilse bile 90 günlük bir süre var. Bu sefer Mart yerine Şubat ayına alması gerekiyor. Bu konuda 3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaşması gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili bir durum sözkonusu değil. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar."