2024 Resmi Tatiller: 2024 Yılı Dini Bayramlar ve Tatil Günleri Tarihleri Güncel Tam Liste

2024 yılının resmi tatil günleri dini, milli veya kültürel öneme sahip bazı olaylar nedeniyle resmi tatil olarak kabul edilir. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kabul edilir. Her sene resmi tatil günleri farklılık gösterir. Bu yüzden öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları resmi tatil günlerine göre önceden hazırlıklarını planlar. Uzun ve stresli çalışma ve eğitim hayatı geçirenler için resmi tatil günleri dinlemede yardımcı olur. 2024 yılı resmi tatiller takvimi ile ilgili içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

2024 yılı Resmi Tatil Günleri, 2024 Yılında ki Dini Bayramlar ve Tatil Günleri Tarihleri

1 Ocak Yılbaşı Pazartesi gününe denk gelmektedir.

2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün

11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün

12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi





Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

2024 yılı TAKVİMİ

2024 Resmi Tatiller Listesi

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı: 9 Nisan 2024 Arefe (Salı yarım gün), Bayram 10-11-12 Nisan (Çarşamba, Perşembe, Cuma)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024 (Salı)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2024 (Çarşamba)

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024 (Pazar)

Kurban Bayramı: 15 Haziran 2024 Arefe (Cumartesi yarım gün), Bayram 16-17-18-19 Haziran (Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 (Pazartesi)

Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 (Pazartesi) Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 (Çarşamba)

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2024 Pazartesi yarım gün ve 29 Ekim Salı tam gün tatil

1 Ocak 2024 Yılbaşı

2024 resmi tatilleri ilk olarak yılbaşı ile başlıyor. Yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor ve 1 günlük resmi tatili insanlara sunuyor. Cuma gününden itibaren hafta sonu ve pazartesi gününü birleştirerek 3 günlük kısa bir tatil yapabilirsiniz. Bulunduğunuz şehre yakın konumlardaki gezilecek yerlere keyifli bir tatil planlayabilirsiniz.

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yine 2024 resmi tatiller arasında yer alıyor. Salı gününe denk gelen 23 Nisan da yine resmi tatil. Salı gününe denk gelen 23 Nisan için Pazartesi günü de izin alarak 4 günlük bir tatil planı hazırlayabilirsiniz. Bahar aylarının en keyifli günlerini bu sayede daha keyifli geçirebilirsiniz.

1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs ise Çarşamba günü oluyor. Bugün de resmi tatil kapsamında.

19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Mayıs ayının diğer bir resmi tatil dönemi ise Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs. 19 Mayıs ise normalde de pek çok kurum ve kuruluşun tatil günü olan Pazar gününe denk geliyor.

15-19 Haziran 2024 Kurban Bayramı

Haziran ayına gelindiği zaman ise Kurban Bayramı için resmi tatil listesinde kendine yer alıyor. 4 günlük olan resmi tatilin başlangıcı ise 15 Haziran. Cumartesi gününe denk gelen 15 Haziran yarım gün tatil iken sonrasında ise resmi tatil başlıyor. 2024 resmi tatiller içerisindeki Kurban Bayramı birinci günü 16 Haziran Pazar iken sonrasında 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba günü ile devam ediyor. Yani çalışanlar haftanın 3 gününde resmi tatil kapsamında dinlenebilmiş olacak.

15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz tarihine gelindiği zaman ise Demokrasi ve Birlik Günü yine resmi tatil. Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz tarihinde çalışanlar için 1 günlük resmi tatil sunulacak.

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı ise özellikle de çalışanların hakkında inceleme yaptıkları tatil zamanlarından bir tanesi. Cuma gününe denk gelen bu tatilde yine çalışanlar için resmi olarak 1 günlük tatil veriliyor.

29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı

Yılın son tatili yani 2024 resmi tatiller listesindeki son tatil zamanı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 2024 yılında Salı gününe denk gelecek olan bu tatil kapsamında ise resmi tatil 1,5 gün olarak belirlenmiş durumda.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Tatil Tarihleri

Yoğun bir eğitim öğretim yılının ardından, öğrencilerin en çok sevinmiş olduğu bu tatil dönemleri, 2023-2024 okul sezonu ile birlikte belirlenmiştir. 2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde 15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 2 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir. 22 Ocak 2024 tarihi Pazartesi gününe olması ve 2 Şubat 2024 tarihinin cuma gününe gelmesi ile birlikte, öğrencilerin yarıyıl tatil süreleri 19 güne çıkmıştır.

2023-2024 eğitim öğretim yılının yaz tatili başlangıcı ise 14 Haziran 2024 Cuma gününden itibaren başlar. 14 Haziran 2024 tarihinde karnelerini alan çocuklar eğlenceli bir tatil ile uzun tatil dönemini veliler ve çocuklar güzel bir şekilde değerlendirebilir.

2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi





Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

Milli, dini ve kültürel öneme sahip olaylar nedeniyle sene içerisinde bazı günler resmi tatil olarak ilan edilir. Her sene resmi tatil günleri farklıdır. Hem dinlenmeye hem de günün anlam önemine yönelik kutlamalara imkan sağlayan resmi tatiller yoğun, stresli çalışma hayatına ara vermeye de imkan sağlar.

2024 Resmi Tatiller Takvimi

2024 Yılbaşı Tatili

2024 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.

2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2024’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Salı gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2024 Emek ve Dayanışma Günü

2024 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2024 Ramazan Bayramı

2024 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 9 Nisan Salı günü başlayıp 12 Nisan Perşembe Günü Sona Erecektir. 8 Nisan Pazartesi Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2024 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.

2024 Kurban Bayramı

2024 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar günü başlayarak 19 Haziran Çarşamba Günü Sona Erecek. 15 Nisan Cumartesi Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2024 Demokrasi Bayramı

2024 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Pazartesi gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.

2024 Zafer Bayramı

2024 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Cuma gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

2024 Cumhuriyet Bayramı

2024 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı denk gelmektedir. 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gün olarak tatil edilmekte ve kutlanmaktadır.