2024 Belediye Erzak Yardımı Başvurusu

2024 Yılında Belediyelerden erzak yardımı başvurusu, yardıma muhtaç olan kişilere vermektedirler. Erzak yardımı almak isteyenlerin belediyelere giderek ya da belediyeleri arayarak başvuru yapabilmeleri mümkündür. Belediyeler muhtarlıklar ile iletişim halinde oldukları için ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek yardımları ulaştırmaktadırlar.

Başvuru sahibinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını belediyeden bir ekip kişinin evine giderek öğrenmektedir. Erzak yardım paketlerinin içerisinde her türlü gıda maddesi, temel temizlik maddeleri ve çocuklu aileler için bebek ve çocuk ürünleri bulunmaktadır.

Belediye Erzak Yardımı Başvurusu 2024

Erzak yardımına başvuru süreçleri, belediyelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı belediyeler şahsen başvuru almakta, bazıları internet üzerinden başvuru kabul etmektedir.

Birden fazla sosyoekonomik ve kültürel düzeye sahip vilayetler için her iki başvuru talebi de alınır. İstanbul, bu tür başvuru kabul eden alanlar arasında sayılabilir. Her durumda belediyenin ilgili birimine ulaşmanız gerekmektedir. ulaşma şekliniz, bulunduğunuz ile göre değişiklik göstermelidir.

Bazı illerde telefonla başvurular da değerlendirmeye alınırken, bazı illerde sadece kişisel başvurunuza göre hareket edilir. Başvurunuzu nasıl yapmanız gerektiğini, il belediyenizden öğrenebilirsiniz.başvuru şartlarını yerine getirmeniz ve gerekli belgeleri hazırlamanız halinde erzak desteğinden yararlanabilirsiniz. Destek, verilme şekline göre belediye yetkililerinin ikamet adresinize uğraması ile verilmektedir.

Belediyenin Verdiği Erzak Yardımına Başvuru Şartları

Erzak yardımının verilme şartları şu şekilde sıralanabilir:

Muhtarlıktan alınacak belge ile ailenin kaç kişi olduğunun belgelenmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin sigortasının olmaması gerekir.

Başvuru sahibi, destek ihtiyacını belgeleyebilir durumda olmalıdır.

Başvuru sahibi, içinde bulunduğu ev dışında herhangi bir mülke sahip olmamalıdır.

Başvuru sahibinin kira alma durumu bulunmamalıdır.

Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Erzak yardımına başvurulması durumunda sadece bu destek verilmemektedir. Erzak desteğine ihtiyacı olan bir vatandaşın kira yardımı, kırtasiye destekleri ve diğer belediye imkanlarına da ihtiyacı bulunacaktır.

Bu nedenle destek talebinde bulunan kişinin maddi durumu iyice araştırılarak onun adına destek taleplerinde bulunulabilmektedir.

Belediyenin Verdiği Erzak Yardımına Kimler Başvurabilir?

Belediyenin erzak yardımına başvurabilecek kişiler maddi açıdan zor durumda olan ailelerdir. Ancak bu destekten yararlanmak için kişilerin aile olmasına gerek yoktur. Kişiler, yalnız yaşama durumunda da destekten yararlanabilmektedir. Bunun yanında kişinin maddi durumunun kötü olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

Özellikle büyük şehirlerde bu destek, ön koşul olarak alınmakta, diğer desteklerin verilmesi için ön araştırma vesilesi olarak görülmektedir. Bu nedenle erzak desteği gibi bir yardıma başvuran kişi iyice araştırılır. Kişinin ikamet adresinin yakınında, komşularının bu durumdan haberdar olması, kişinin maddi durumu hakkında şahitlik yapabilmesi gerekmektedir.

Belediyeler Erzak Yardımı Başvuru İçin Gerekli Belgeleri Nelerdir?

Erzak yardımı için başvuru yapmak isteyenlerden istenen evraklar aşağıdaki gibidir:

Başvuru sahibinin kimlik belgesi ve fotokopisi istenmektedir.

Erzak yardımı başvurusu için kurumdan alınmış olan dilekçe örneği gerekmektedir.

Erzak yardımı başvuru talep formunun doldurulmuş bir şekilde teslim edilmesi istenmektedir.

İşsizlik sigortası, mal beyanı ve gelir durumunun tespit edilebilmesi için gerekli evraklar sunulmalıdır.

Muhtarlıkların verdiği fakirlik belgesi alınmalıdır.

Belediyenin Verdiği Erzak Yardımının İçeriğinde Neler Bulunur?

Erzak yardımında verilen gıdalar şu şekilde sıralanabilir:

Pirinç

Çay

Makarna

Şeker

Salça

Bulgur

Yağ

Reçel

Un

Bakliyat çeşitleri

Belediyenin Verdiği Erzak Yardımı Ne Şekilde Kullanılır?

Belediyenin verdiği erzak yardımını kullanım şekli farklılık gösterebilir. Belediyeler, erzak desteklerini birbirinden farklı kullanımlarla vatandaşlarına sunmuştur.

Bu kullanımlar şu şekilde sıralanabilir:

Erzak kolileri: Kolilerde depolanmış erzak, muhtaç vatandaşlara belediye yetkilileri tarafından ulaştırılır. Hazırlanmış kolilerde asgari yiyecek maddeleri bulunur. Evlere yetkililer tarafından getirilebilecek koliler, aynı zamanda belirlenene merkezlere gidilerek de alınabilir.

Kolilerde depolanmış erzak, muhtaç vatandaşlara belediye yetkilileri tarafından ulaştırılır. Hazırlanmış kolilerde asgari yiyecek maddeleri bulunur. Evlere yetkililer tarafından getirilebilecek koliler, aynı zamanda belirlenene merkezlere gidilerek de alınabilir. Kart şeklinde sosyal yardım: Erzakın belirlenen marketlerden, dağıtılan kart ile alınmasını sağlamaktadır. Kartta yüklü olan tutar göz önüne alınarak kişi alışverişini yapar. Bu sayede kullanım miktarı, kartta belirlenen tutar olarak görülür.

Erzakın belirlenen marketlerden, dağıtılan kart ile alınmasını sağlamaktadır. Kartta yüklü olan tutar göz önüne alınarak kişi alışverişini yapar. Bu sayede kullanım miktarı, kartta belirlenen tutar olarak görülür. Nakdi erzak desteği: nakit olarak verilebilecek erzak yardımı, belediyeden direkt olarak para alınmasını kapsamaktadır. Bu sayede alınacak para, ev için kullanılmış olunur.

Belediye Haricinde Erzak Yardımı Yapan Kurumlar Nelerdir?

Erzak yardımı yapabilecek kurum ve kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Muhtarlık ve kaymakamlıklar

Şehit veya gazi yakını olunması durumunda askeri sivil toplum kuruluşları

Maddi olarak zor durumda bulunan kişilere yardımda bulunan sivil toplum kuruluşları

Belediyel Erzak Yardımı Sorgulaması E-Devlet

E-devlet sistemi üzerinden erzak yardımı sorgulaması yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Anasayfadaki e-hizmetler menüsüne giriş yapılmalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumu bulunmalıdır.

Bu kurum ile yapılabilecek işlemler içerisinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama seçilmelidir. Kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayarak kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulaması yapılabilmektedir.

Tüm belediyeler için erzak yardım başvurunuzu e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Yardım başvuru sonucunda ilgili belediyelerden evinize tespit için gelecekler.

Belediyeler Erzak Yardımlarını Ne Zaman Verirler?

Belediyelerin bazıları erzak yardımları için belirli tarihlerde duyuru yapmaktadırlar. Ancak bazı belediyeler tarih aralıkları belirlemeden erzak yardımı yapmaktadırlar. Devamlı olarak yapılacak olan erzaklar depolanmakta ve ihtiyaç sahibi kişilere zaman kısıtlaması olmadan bu yardımlar ulaştırılmaktadır.

Türkiye’de genellikle dini bayramlarda belediyeler erzak yardımı yapmaktadırlar. Belediyelerin erzak yardımı konusundaki şartlarını öğrenebilmek için bulunulan yerdeki belediye ile iletişime geçilmelidir.

Erzak Yardımı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Erzak yardımları, 4 kişilik bir aile düşünülerek yapılmaktadır. Ancak aile içerisinde 4’ten fazla kişinin yer alması durumunda; yapılacak olan erzak yardımı değişiklik göstermektedir.

Nakdi olarak değil de kutu ile erzak yardımı yapılacak ise; ailede bulunan kişi sayısına göre aylık ihtiyaç hesaplanmaktadır. Kutu ya da poşet içerisinde erzak teslim edilmektedir. Paket içerisinde kuru besinler vardır. Gelir testi yapılmış olan ailelere bu paketler verilmektedir.

Sosyal Yardım Kartı Nedir?

Sosyal yardım kartının tanımı, erzak yardımı verebilecek kurumların, erzak kolisi tutarını bir karta yüklemesi ile ihtiyaç sahiplerinin limitli kartlarla alışveriş yapmasını sağlamaktır. Sosyal yardım kartı, 5 yıl süre ile her ay verilebilir. Kullanıcıların anlaşmalı marketlerden dilediği şekilde alışveriş yapabilmesini sağlar.

Hızlı bir şekilde belediyelerin bu karta geçmesinin nedeni, ev içerisinde ihtiyaç duyulan ürünlerin kesin bir şekilde bilinememesi ve erzak kolisinin içeriğinin her evde aynı olmasıdır.

Sosyal Yardım Kartı Nerelerde Geçerlidir?

Sosyal yardım kartı kullanılabilecek marketler, kartın arka yüzünde yer almaktadır. her belediye, kartının kullanılacağı marketleri kendisi belirler. Sosyal yardımın aşırı şekilde kullanıldığı merkezlerde bu kartın kullanımı için özel açılan marketler bulunsa da, çoğu bölgede kart büyük marketlerde kullanılabilmektedir.

Migros, Onur Market, Carrefour, Bim, A101 gibi marketlerde kartın kullanılabilmesi durumu her yıl değişiklik gösterir. Eğer kartınızın arka yüzünde en alt kısımda kullanılabilecek marketler kısmında bu marketlerin ismini görüyorsanız, kartınızı buralarda kullanabilirsiniz.

Sosyal Yardım Kartı İle Hangi Ürünler Alınabilir?

Sosyal yardım kartı ile alınabilecek ürünler, zorunlu yaşam ürünleridir. Kartın marka sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak kart ile kesinlikle alınamayacak ürünler alkol, sigara gibi zararlı ürünlerdir.

Bunun yanında dondurulmuş gıdalar ve çikolata çeşitleri, atıştırmalıklar ve temizlik malzemeleri de kart ile alınmamaktadır. Ayrıca sebze ve meyve çeşitleri de karttan alınmaz.

Sosyal yardım kartından çay, şeker gibi sürekli tüketim malzemeleri, kahvaltılık çeşitleri, kuru baklagiller, makarna ve pirinç gibi kullanımlar alınabilmektedir.

Erzak Yardımı Alınması Konusunda İstisnai Durumlar Var Mıdır?

Erzak yardımının istisnaları gerekli evraklarda ve başvuru şartlarında kendini göstermektedir. Bu şartlar, kayıtlı olunan belediyeye yapılacak başvuru ile başlar. Normalde kişiler sadece ikamet adreslerine göre kayıtlı oldukları belediyelerden yardım alabilir.

Ancak son düzenlemelerle öğrencilerin de okudukları belediyelerden yardım alabilmeleri sağlanmaktadır. Eski düzenlemede aile olmak bu yardımın alınması için ön koşulu oluşturmakta idi. Ancak son düzenlemelerle birlikte yalnız yaşayan kişiler de aile olmasa dahi bu desteklerden yararlanabilir. Belgeler konusunda da bazı istisnalar tanınmaktadır.

Eğer kişinin muhtaçlığı biliniyorsa, kişinin şahsi başvurusu olmaksızın başka bir mahalle sakini tarafından da erzak yardımı yapılabilmektedir. Bunun için kişiden dilekçe ya da muhtaçlık belgeleri alınmaz. Muhtarlığın görevi olan mahalledeki ihtiyaç sahiplerini belirleme kapsamında, bu kişiye de destek verilmesi sağlanır. Bu şekilde destek alınması durumunda sadece erzak yardımı değil, kira ve giyim gibi yardımlardan da yararlanılması sağlanır.

Muhtarlıklardan Yardım Nasıl Alınır ve Şartları Nelerdir?

Sosyal güvencesi olmayan, muhtaçlık sınırının altında geliri bulunanlar muhtarlıklara başvuru yaparak yardım alabilmektedirler.

Erzak Yardımı Başvurusu E-Devlet Üzerinden Yapılabilir Mi?

E-devlet sisteminden belediyelerin erzak yardımlarına başvuru yapabilmek ve bu yardımları sorgulayabilmek mümkündür.