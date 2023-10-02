2024 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar? | Egzoz muayene ücreti 2024, Kredi Kartı Geçerli mi?

2024 yılı Araç Muayene Ücreti kaç lira oldu?, araç muayene fiyatı 2024, Egzoz muayene ücreti kaçlira oldu?, Fenni muayene ücreti 2024 ne kadar? 2024 yılı TÜVTÜRK araç muayene ücretleri açıklandı. MUAYENE YAPTIRMAMA CEZASI kaç lira?, 2024 yılında Otomobil, Minibüs ve Kamyonet sahiplerinin ödeyeceği ücret açıklandığı anda bu sayfada olacaktır. Bu sayede araç sahipleri ne kadar muayene ücreti ödeyecek öğrenmiş olacak

2024 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar Olacak?

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2024’den itibaren uygulamaya konulacak.

Tüm araçlarda yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında artışa gidildi. Yeni fiyat listesine göre, 2023 yılında yeni zamla birlikte yaklaşık 1130 TL'ye yükseldi. 2024 yılında yeni zamla birlikte kaç lira olacağı yeniden değerlendirme oranlarına göre devletimiz açıkladığı oranda zam yapılarak duyurusu yapılacak ve bu sayfada sizleri en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz... ,Aşağıdaki tabloda 2023 yılında uygulanan fiyat listesi yer almaktadır. 2024 yılı fiyat listesi henüz yayınlamamıştır.

tüvtürk muayene istasyonlarınada bugun itibariyle fiyat listesini astı ......

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2024 GÜNCELTÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE FİYAT LİSTESİ

Aşağıdaki tabloda 2023 yılında uygulanan fiyat listesi yer almaktadır. 2024 yılı fiyat listesi henüz yayınlamamıştır. 2024 yılında yeni zamla birlikte kaç lira olacağı yeniden değerlendirme oranlarına göre devletimiz açıkladığı oranda zam yapılarak duyurusu yapılacak ve bu sayfada sizleri en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 575,84 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.130,44 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker : 1.528,10 TL

2023 yılında ücretler 1900 TL’YE DAYANMIŞTI 2024 TE NE OLACAK?

KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükselmişti.

Araç muayene ücretleri ile birlikte periyodik olarak yaptırılması gereken egzoz muayene ücreti 2024 yılı itibariyle arttırılacak. İşte yeni yılda ödenecek tutarlar.

Aşağıdaki tabloda 2023 yılında uygulanan fiyat listesi yer almaktadır. 2024 yılı fiyat listesi henüz yayınlamamıştır. 2024 yılında yeni zamla birlikte kaç lira olacağı yeniden değerlendirme oranlarına göre devletimiz açıkladığı oranda zam yapılarak duyurusu yapılacak ve bu sayfada sizleri en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz

Araçların TÜVTÜRK istasyonlarında periyodik olarak muayene yaptırılması gerekirken, bu muayenelerde egzoz emisyon ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, araçları için TÜVTÜRK istasyonlarında ya da yetkili olan merkezlerde egzoz muayene işlemlerini yaptırabiliyor. Araç muayene fiyatları ile birlikte egzoz muayene ücreti 2024 yılında benzer şekilde artış gösterdi.

Egzoz muayene ücreti 2024 ne kadar oldu?

2024 yılı TÜVTÜRK araç muayene ücretleri açıklanacak. 2024 yılında Otomobil, Minibüs ve Kamyonet sahipleri ne kadar muayene ücreti ödeyecek.

2024 yılı TÜVTÜRK araç EGZOZ muayene ücreti Kaç LİRA Olacak...

Aşağıdaki tabloda 2023 yılında uygulanan fiyat listesi yer almaktadır. 2024 yılı fiyat listesi henüz yayınlamamıştır. 2024 yılında yeni zamla birlikte kaç lira olacağı yeniden değerlendirme oranlarına göre devletimiz açıkladığı oranda zam yapılarak duyurusu yapılacak ve bu sayfada sizleri en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz

2024 MUAYENE YAPTIRMAMA CEZASI

Muayenesiz araç kullanmanın cezası var. Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.