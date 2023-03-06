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2023 yol parası ne kadar? Yol ücreti 2023 yılı için açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışanların vergi dilimleriyle ilgili değişiklik yapıldığını açıkladı. "Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır." Ayrıca yemek parası istisna tutarı da yükseltildi. Peki, 2023 yol parası ne kadar oldu? İşte yol ücreti 2023…

2023 yol parası ne kadar? Yol ücreti 2023 yılı için açıklandı!
Kamusaati
Kamusaati
06 Mart 2023 Pazartesi 23:17

Çalışana ödenecek yemek ve yol parası ücretlerinde artış yaşandı. 2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır. Yemek parası istisna tutarı da arttı. Peki, 2023 yol parası ne kadar?

2023 yol ücreti (parası) ne kadar oldu?

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir.      


Kaynak: Kamu Saati Özel
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