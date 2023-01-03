2023 yılının memur maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48 SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu. 2023 yılında hangi memurun ne kadar maaş alacağı da belirlendi.

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği yeni zam oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak olan zam oranı da netleşti. TÜİK, enflasyonun aralık ayında yüzde 1,18 arttığını, 2022 yılında da yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Memur maaşları Bunun üzerine gözlerin çevrildiği yeni memur maaşları da şekillendi. Buna göre, memur ve memur emeklileri maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu;

Kaynak: