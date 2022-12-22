2023 yılında Zam yasağı Gelecek mi?, Asgari ücretin Artmasıyla birlikte Zam Yasağının Gelmesi Gündemde..

Asgari ücretin Artmasıyla birlikte Zam Yasağının Gelmesi Gündemde... Peki zam yasağı gelecek mi soruları gündeme geldi, peki nedir bu zam yasağı uygulayan ülke var mı ? nerelerde zam yasağı uygulanacak işte detaylar...

Dünya'nın bir çok ülkesinde uygulanan zam yasağı Türkiye'de de uygulanacak mı hangi ülkeler zam yasağını uyguluyor geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir karar alındı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, enflasyon artışını kontrol altına almak için tüketici fiyat artışlarına yasak getirdi. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yasağı getirmişti..

"İstisnalar olabilir"

Ajansın haberine göre Belarus lideri bu "iradeli" kararı şu sözlerle açıkladı: "Başbakanın bize bildirdiğine göre bir noktada fiyatlar aşırı derecede yükseldi. Ancak artmaya devam ediyor. Aynı oranda artıyor. Fiyatlar bugün astronomik. Tavana vurdu. Fiyatlar hiçbir yerde yükseltilemez. Buna gerek yok. Ancak istisnalar olabilir. Bu istisnalar bakanların ve valilerin kontrolü altında. İşte bu kadar".

Lukaşenko'nun belirli ürünlerle ilgili istisnalar konusunda yetkilendirdiği kişiler Tekel Karşıtı Düzenleme Bakanı, valiler ve başkent Minsk'in belediye başkanı olarak açıklandı. Lukaşenko "Bu kişilerin onayı olmadan fiyatlar bugünkü düzeyin üzerine çıkarılamayacak" dedi.

PEKİ ENFLASYONUN ETKİSİ ALTINA ALDIĞI TÜRKİYE'DE DE ZAM YASAĞI UYGULANABİLİR Mİ?

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çaresiz ve stres altında. Özellikle 2022 yılında satın alma gücünün aşırı düşmesi, enflasyonun yüzde 85’e kadar artması, döviz kurunun 18,60 liraya yükselerek durdurulamayarak sürekli artması ve tüm bunların sonucu olarak ardı arkası kesilmeyen zam yağmurlarının artması vatandaşa sıkıntılı günler yaşatıyor. Peki yeni yılda nelere zam gelecek? Yılbaşından sonra nelere zam gelmesi bekleniyor? İşte detaylar…

Özellikle Asgari Ücretin 8 bin 500 TL olarak açıklanmasının hemen ardından, Türkiye’nin gündemi zam konusu konuşulur oldu. Döviz kurunun ciddi oranda artması, enflasyonun son 49 yılın en yüksek seviyesine gelmesi hayatımızı tekrar tekrar sorgulamamıza hemen hemen her ürüne sürekli zam gelmesi aldığımız bu zamma sevinenememize neden oluyor.

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) 2023 yılı için yüzde 122,9 olarak açıklandı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi ve harçlarda yeniden düzenleme oranını yüzde 50 düşürme ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, haklarını kullanıp düzenlemeye giderse 2023 yılı için yeniden değerleme oranını düşürebilir. Geçen sene yüzde 36,20’den yüzde 25’e çekmişti.

MTV ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ!

Cumhurbaşkanı erdoğan, indirim yetkisini kullanarak MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 61,5'e düşürdü.

Böylelikle 2023 yılında uygulanması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi artışında yarı yarıya bir düşüş sağlandı.