2023 yılı Noter ücretleri belli oldu? Ev,Arsa,Vekalet ve Araç satışı GÜNCEL Noter Fiyat Listesi

En güncel noter ücretleri 2023 NOTER FİYAT listesi açıklandı, 2023 yılında uygulanacak noterlik ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Günümüzde noterden araç satışı, tarla tapu vekaleti ve avukat vekalet verme ücreti sıkça araştırılıyor. Eğer detaylı bir “2023 yılında noter ücretleri ne kadar?” araştırması yapıyorsanız bu sayfa tam size göredir

En güncel noter ücretleri 2023 listesi belli oldu. Günümüzde noterden araç satışı, tarla tapu vekaleti ve avukat vekalet verme ücreti sıkça araştırılıyor. Toplumsal yaşamda bireylerin yoğun olarak noter yerlerine işleri düşmekte. Burada gerçekleştirilen hizmetlerin de belli oranda bir ücret karşılığı var. Evrak bedeli bu yıl 148,50 TL olarak belirlendi. Araç satışı ücreti de noterlerde 171 TL’den gerçekleştiriliyor. Eğer detaylı bir “2023 yılında noter ücretleri ne kadar?” araştırması yapıyorsanız bu sayfa tam size göredir.

En Güncel Noter Ücretleri 2023 FİYAT Listesi

Türkiye genelinde tüm noterler, 2023 yılı boyunca aynı ücret tarifesini uygulamak zorunda. Denilebilir ki noterler kendi isteklerine göre hizmet ücreti belirleyemez.

Noter araç satış ücretine zam geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre araç satış sözleşmesi noter bedeline zam geldiği belirtildi.

Noter araç satış ücreti 2023 ne kadar?

2023 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere araç satış bedeli 930,09 TL olarak uygulanacak. Her ikinci el araç satışında bu bedel tahsil edilecek. (KAYNAK GAZETE VATAN https://www.gazetevatan.com/ekonomi/noter-arac-satis-ucreti-2023-ne-kadar-2-el-arac-alim-satim-noter-ucreti-arac-satis-sozlesmesi-noter-bedeli-zamlandi-2076352)

İkinci el otomobil alım satımı yaparken işlemlerinizi Türkiye’deki herhangi bir noterde yapabilirsiniz. Aracınızın tescil belgesinin çıkarıldığı yer, bulunduğunuz ilçe, sizin ya da karşı tarafın nüfusa kayıtlı olduğu yer gibi herhangi bir sınırlama yoktur. Bulunduğunuz yere en yakın ya da dilediğiniz yerdeki bir noterde çalışma saatleri içerisinde işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Normalde hafta içi mesai saatlerinde yapabileceğiniz noter satış işlemler, bu yıl başlayan uygulama sayesinden artık cumartesi ve pazar günleri de yapılabiliyor. Eğer işleminizi cumartesi ya da pazar günü yapmak isterseniz Türkiye Noterler Birliği sitesinden hangi ilde hangi gün nöbetçi noter olduğunu sorgulayabilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz.

2023 yılında en güncel noter ücretleri tablosu:

NOTER NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Noter insanlar ya da firmalar arasındaki ilişkileri yasal dayanağa bağlayan yerlerdir. Türkiye’nin tüm şehirlerinde onlarca noter bulunur. Araç satışı, motor satışı, avukata vekalet verme işlemlerini gerçekleştirirler. 2023 yılında yapılan yasal düzenleme ile artık noterlerde ev ve arsa satışı da yapılabiliyor. Tapu devri için noter ücretleri 2023 yılında 500 TL’den başlıyor ve 4,000 TL arasında belirleniyor.

Noterde Ev – Arsa – Tarla Tapu Vekaletname Ücreti 2023

2023’te arsa tapu devri 500 TL’den başlıyor. Eğer devir için vekalet verilecekse 240 TL’den başlayan hizmet bedeli var. Sene içerisinde de devir ve vekalet işlemlerinizi noterler üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

2023 Yılı Tapu Noter Ev Satışı Noter Vekalet Ücreti

2022 yılında çıkan bir yasal düzenleme ile artık ev, arsa, tarla tapu satışı ve devri noterlerden yapılabilecek. Böylelikle tapu dairelerinin de yükü hafifletilmiş oldu. Bu işlemin 2023 yılında noterlerde en fazla işlem gören hizmet olacağı kesin gibi. 2023’te noter üzerinden ev satışı vekalet ücreti 240 TL – 650 TL arasındadır.

2023’te Noter Vasiyetname Ücreti

Yazılı olarak hazırlanan vasiyetnameleri yasal zeminde geçerli kılmak adına noterlere başvurulmaktadır. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetname tasdik edilip onaylanır. Ayrıca vasiyetname hazırlama noter ücretleri 2023 döneminde 313,53 TL olarak belirlendi. Yıl içerisinde bu rakam güncelleme gelebilme ihtimali de var. Eğer vasiyetname iptali yapılması yani işlemden vazgeçme talebi oluşması halinde bu ücretin üçte birlik kısmı ödenmektedir.

Noter Vekalet Ücreti 2023

2023 yılında noter vekalet verme ücreti merak edilen konular arasında. Çünkü bir satış ya da farklı bir işlem için başkasına vekalet verme ihtiyacı doğduğunda, muhakkak noterler üzerinden vekalet çıkarılması şart. Noter ücretleri 2023 vekalet işlemi 192 TL’den başlamaktadır. Vekaletin türüne göre de bu rakam 1,900 TL’ye kadar çıkar. Genel bir vekalet verecekseniz ortalama 1,000 civarı bir ücret ödersiniz. Net fiyat hesaplaması, noter tarafından anlık olarak sizlere sunulur. Yakınınızdaki bir notere danışarak ücret teklifi alabilirsiniz.

Noter Avukat Vekalet Ücreti 2023

İnsanlar, hukuksal ya da ticari zeminde yasalar ile alakalı bir konuya ihtiyaç duyduklarında ilk önce avukatlardan danışmanlık almak istiyor. Bunun için avukata vekalet veriliyor. Vekaletin niteliğine ve kapsamına göre ev alım satımı, maddi yönetim, dava yönetimi ve ticari faaliyetleri yönetme gibi çok sayıda alanda bu kişilere yetki verilebilir. 2023 yılında noterde avukata vekalet verme ücreti sadece 192 TL’dir. Genel bir vekalet vermek istenirse de rakam 1,900 TL’ye kadar uzanabilir.

Noter Muhasebeciye Vekalet Verme Ücreti 2023

Noter ücretleri 2023 yazımızda son olarak muhasebecilere verilen vekaletlere değineceğiz. Ticari faaliyet yürüten tüzel kişiler, mali yönetim kaynaklı muhasebecilere vekalet vermektedirler. Bu sayede iş yeri sahipleri bu tür konular ile vakit harcamak zorunda kalmaz. 2023 yılı muhasebeci vekalet ücreti 192 TL olarak belirlendi. Yıl içerisinde güncelleme gelmemesi durumunda sadece 192 TL’den notere giderek vekalet verilebilir. Her noterde klasik bir muhasebeci vekalet sözleşmesi bulunur. Gittiğinizde zaten sizlere bu standart vekalet evrağını okuyarak sunarlar.

Yazıda belirtilen rakamların değiştiğini düşünüyorsanız bizlere yorum kısmında bildirin. Anında güncelleme yapıyoruz. İyi günler dileriz.

01 Ocak 2023 tarihi ile yapılan resmi açıklamaya göre noter araç satış ücretlerinde güncelleme oldu. Bu güncellemeye göre ikinci el araba satışları artık 930,09 TL’den yapılacak. Yani noter üzerinden araba satacağınız zaman 2023 yılında 930 TL ödenmesi gerekiyor. Güncellemeler geldikçe son dakika haberlerini paylaşacağız.