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2023 Trafik sigortasında kişi temelli poliçe dönemi

Zorunlu trafik sigortasında kurullara uyan sürücüler, az prim ödeyerek ödüllendirilip trafikte daha dikkatli olmaları sağlanacak.

2023 Trafik sigortasında kişi temelli poliçe dönemi
Kamusaati
Kamusaati
16 Kasım 2022 Çarşamba 21:03

Türkiye'de zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor...

Planlanan yeni döneme göre ise trafik sigortasında basamak sayıları artırılarak, kişiye özel poliçeler sunulacak.

Konuyla ilgili Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, ''Bir defa üç tane temel amacımız var; Maliyetlerin kontrolü, ikinci konu sürücü davranışlarının kontrolü, üçüncüsü de tarifelerin yönetimi.'' ifadelerini kullandı.

Kaza yapmayana yüzde 50 indirim

Yılbaşında uygulamaya konulması beklenen yeni düzenlemede kaza yapmayan sürücüler için, çok iyi sürücüler basamağı açılacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek.

Riskli sürücülere yüzde 200 zam

En düşük basamakta çok riskli sürücüler yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

Hedef sigorta maliyetlerini düşürmek

Böylece sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları sağlanıp, sigorta maliyetleri de azalacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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