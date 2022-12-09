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2023'te Ehliyet almanın maliyeti 10 bin TL'yi geçecek

Yeni yılda artan sınav ve harç bedellerine sürücü kursları da eklenince, ehliyet almak için 10 bin liradan fazla ücret ödemek gerekecek.

2023'te Ehliyet almanın maliyeti 10 bin TL'yi geçecek
Kamusaati
Kamusaati
09 Aralık 2022 Cuma 16:56

2023 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artıyor. Sınav ve harç bedellerine bir de sürücü kursunun eğitim ücreti de eklenince, ehliyet almak için 10 bin liradan fazla ücreti gözden çıkarmak gerekecek. 

2022’de 130 lira yazılı sınav harcı, yazılı sınavı geçtikten sonra 160 lira direksiyon sınav harcı ödeniyor ve eğitimlere başlanıyor. Kurs ücreti 7 bin 60 lira. 2023 yılında B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek. Yani B sınıfı bir ehliyetin maliyeti 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. 

Yeni yılda, motosiklet sürmek için gereken A sınıfı ehliyetin harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa yükselecek. Zam gelmeden ehliyet almak isteyenler, Aralık ayında kurs kontenjanlarını doldurdu.

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, milli eğitim müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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