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2023 Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | Ocak 2023 Zamlı Sigara Fiyat Listesi

Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 2023 Yılbaşında Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 2023 Sigara Fiyat Listesi, 2023'de Sigaraya Yüzde 25 Zam Geliyor, Zam gelen sigaralar listesi...

En son Ekim 2022 itibariyle sigara fiyatlarına zam gelmişti. Yeni zam da çok geçikmeden kapıyı çaldı.2022 yılında yaşanan dolar artışı ve maliyetler birde üstüne akaryakıt fiyatlarının yükselmesi sonucunda sigaraya zamlar peş peşe yapılmıştı. Ocak ayında ise şimdide devletin Ötv oranlarını %22 artırmasıyla birlikte sigaraya zamların yapılacağı haberini alan tiryakiler adeta çıldırmış durumda sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından alkollü içeceklere ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belirlendi. Buna göre ÖTV tutarlarındaki artış yüzde 22,3 olmasıyla birlikte sigaralara da zam geleceği yönündeki açıklamalardan sonra bakkal, market ve tekel bayilerinde sigaralar raftan kaldırılarak sigara almak isteyen vatandaşa “kalmadı” denilmeye başlanmış tepkiler çığ gibi büyüyor.

Marlboro, Parlıament, Tekel, Lark ve Winston sigara fiyatları kaç TL oldu Peki Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tiryakilerin merak ettiği 05 Aralık 2016'dan sonra sigaranın yeni fiyatı listesi ile merak edilenler kamusaati.com adresimizde.

Peki Sigaraya zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında sigara fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı ise merak ediliyor. Ocak ayında Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenerek artışın yüzde 22,3 olmasıyla birlikte . Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapıldığına yönelik iddialar sonrasında araştırmalar hızlandı. İşte, sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenerek artışın yüzde 22,3 olmasıyla birlikte sigara fiyatlarına zam uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara tiryakileri sosyal medyada yaşanan iddialar sonrasında araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...