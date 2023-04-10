2023 seçimleri için en son anket! Sonuçlar bomba aradaki farka bakın Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1'inci bölgede 6'ıncı sıradan aday gösterildi. AK Parti'nin o bölgeden son seçimlerde 4 milletvekili çıkarması nedeniyle işi çok zor olan Savcı Sayan, yakın çevresine "Cumhurbaşkanımızın takdiri. Bu partinin bir neferi olarak her daim çalıştım, gayret ettim. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim" dediği öğrenildi.