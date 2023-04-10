2023 seçimleri için en son anket! Sonuçlar bomba aradaki farka bakın Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

14 Mayıs seçimine günler kala son anket canlı yayında paylaşıldı. İttifaklarda son durum ne? 18 bin kişi ile yapılan son anketin sonuçları bomba... Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu İnce mi? Aradaki fark açıldı. İşte şaşırtan sonuçlar...
14 Mayıs 2023 seçimleri için 18 bin kişiyle gerçekleştirilen Nisan ayına kadarki verileri içeren son seçim anketini paylaşıyoruz
Ankete göre "Birinci turda bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanlığı için kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: 52,6
Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: 29,8
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: 15,5
ATA İttifakı adayı Sinan Oğan: 2,1
"Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 38
CHP: Yüzde 23,7
MHP: Yüzde 9.1
HDP: Yüzde 8,6
İYİ Parti: Yüzde 7,5
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9
Memleket Partisi: Yüzde 3,6
Zafer Partisi: Yüzde 1,3
Türkiye İşçi Partisi:Yüzde 0,8
Büyük Birlik Partisi:Yüzde 0,3
HÜDAPAR: Yüzde 0,2
Demokrat Parti: Yüzde 0,2
Vatan Partisi: Yüzde 0,1
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0,1
Diğer: Yüzde 0,3