2023 Seçiminde Sandık Görevlilerine Ne Kadar Ücret Ödenecek! Başvurular Başladı mı?

2023 yılının mart ayında, bu yılki seçim tarihi netlik kazandı. 14 Mayıs olarak belirlenen seçim takvimi için çalışmalar başladı. 14 Mayıs Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri gerçekleştirilecek. Peki sandık görevlileri nasıl belirlenecek?, Sandık görevli ücreti ne kadar olacak? Ülke gündeminde büyük bir yer kaplayan seçim gününe dair vatandaşlar çeşitli konularda da araştırmalar yapmaya başladı.

Sandık Görevlilerine Ne Kadar Ücret Ödenecek! sandık görevlisi olmak için nereye başvuru yapılır?, Sandık Görevli Başvuruları Başladı mı?

14 Mayıs günü gerçekleştirilecek seçimlere dair yapılan aramaların ilk sırasında, sandık görevlisi olmak için başvuruların başlayıp başlamadığı yer aldı. Vatandaşlar, sandık görevlisi olmak için gerekli olan şartları araştırırken, bu yıl sandık görevlilerine ne kadar ödeme yapılacağını da araştırmaya başladı.

Türkiye 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçime doğru ilerlerken sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler ve ücreti ne kadar soruları da gündemde yer almaya başladı. Peki, Türkiye 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken 2023 Sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, 2023 şartları neler? Sandık görevlilerine dair başvurular, ücretler, şartlar hepsi haberimizde…

2023 YILI SANDIK GÖREVLİLERİNE NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Seçim gününün netleşmesinin ardından YSK, seçim takvimini de açıkladı. Vatandaşlar yapılan bu açıklamaların ardından sandık görevlisi olmak için araştırmalarını arttırdı. 2019 yılında yapılan yerel yönetimlerin belirlediği seçimlerde sandık görevli ücretleri başkan ve üyelere 261 lira, siyasi parti temsilcilerine ise, 130 lira olacak şekilde ödenmişti. Sandık görevlilerine bu yıl verilecek ücret ise, henüz açıklanmadı. Açıklamaların ilerleyen zamanlarda yapılması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlarda aramalarını arttırdı. Sandık görevlisi başvuru şartları arasında; idare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu’nun 3. Maddesinde yazılı (sivil memurlar dahil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adayları sandık kuruluna seçilemez.

Bunun yanı sıra, sandık görevlisi olacak vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmaması gerekiyor. Bu bilgilerin haricinde, sandık görevlisi olmak için 2023 yılına ait herhangi bir koşul açıklaması yapılmadı. Görevli seçimlerinde en son bildirilen şartlar geçerli olacaktır.

Sandık görevlisi olmak için BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Sandık görevlisi olmak için gerçekleştirilecek başvurular, genellikle seçimlerden birkaç ay önce açılmaktadır. İki farklı sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan ilkini devlet memuru olanlardan YSK belirler. Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz.

Başvurular doğrudan YSK’ya yapılmalıdır. Seçimlerde görev yapmak isteyenler ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak, son karar yine YSK’ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanmaktadır.

Partilerin Sandık Görevlileri

İkincisi ise partilerin sandık görevlileridir. Seçime girecek olan partiler sandık görevlileri için YSK’ya başvuru yapar. Her parti her sandık için dilediği kadar üyesini görevli atayabilir. Partiler sandık görevlisi olarak belirledikleri kişileri başvuru formu ile Yüksek Seçim Kurulu’na bildirir.

Herhangi bir siyasi parti üyesi olmayanlar da seçim sürecinde müşahit olarak görev alabiliyor.

Sandık Görevlisi Ücreti Ne Kadar?

2023 Seçimleri için sandık görevlisi ücreti yani YSK tarafından sandık kurulu üyelerine ve sandık başkanına ödenecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya dair açıklama geldiğinde bu sayfada bulabileceksiniz.