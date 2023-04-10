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2023 seçiminde hangi il kaç milletvekili çıkaracak

Nüfus verileri kapsamında yeniden düzenlenen illerin milletvekili sayıları bazı şehirlerde azalırken, İstanbul ilk sırada yer aldı.

2023 seçiminde hangi il kaç milletvekili çıkaracak
Kamusaati
Kamusaati
10 Nisan 2023 Pazartesi 11:31

Türkiye'de artık tek gündem 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler oldu.

Partiler, cumhurbaşkanı adaylarını ve milletvekili adaylarını YSK'ya sundu.

Çok büyük değişimlerin olduğu aday listelerinde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri tepki topladı.

Liste dışı kalanlar ve yeni eklenenler, başta CHP'li isimler olmak üzere birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Seçimde 600 milletvekili koltuğundan en çok kapmak isteyen partiler stratejik hamleler yaptı.

İlk 3 şehir

Buna göre en çok vekil çıkaracak iller; İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28 ile zirvede yer aldı. Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrıldı.

Kocaeli ve Sakarya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı.

Tunceli ve Bayburt bir vekil çıkaracak

Kocaeli'nin vekil sayısı 13'ten 14'e, Sakarya'nın 7'den 8'e çıktı. Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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