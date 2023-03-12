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2023 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak? (ÖSYM KPSS sınav ve başvuru tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınavlarının ne zaman yapılacağı yönelik tarih araştırmaları sürerken, ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama geldi. Ersoy açıklamasında ÖSYM takvimiyle ilgili açıklama yaparak, 2023 KPSS sınavlarının ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki, KPSS sınavları ve başvurular ne zaman yapılacak?

2023 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak? (ÖSYM KPSS sınav ve başvuru tarihi)
Kamusaati
Kamusaati
12 Mart 2023 Pazar 12:41

2023 KPSS sınav tarihleri, memur olabilme hayaliyle sınavlara hazırlanan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı son açıklamayla birlikte, 2023 yılında yapılacak KPSS sınavlarının tarihlerini açıkladı. Peki, KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvuruların bugünden itibaren yapılacağını bildirdi. Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri de açıkladı. Buna göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri, 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kpss başvuru #KPSS sınav ve başvuru tarihi #KPSS sınavları ne zaman #2023
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