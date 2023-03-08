2023 Hac kura sonuçları açıklandı E DEVLET SORGULAMA EKRANI

Milyonlarca hacı adayı tarafından beklenen hac kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinde araştırmalar başladı. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaşlar Diyanet İşleri tarafından gerçekleşen hac kuraları çekilişi ile isim listesi sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Tüm adaylar "hac kuraları başvuru sonuçları isim listesi e-Devlet sorgulama ekranı" ile hacca gidecek isimleri araştırıyor. Peki, hac kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Diyanet son dakika duyurusu ile hac kura sonuçları sorgulama ekranı…

Bu yıl kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı kura çekiminin sonuçları, saat 22:00 itibariyle e-Devlet üzerinden yayınlandı. Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor. Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak. Kura sonuçları, e-Devlet üzerinden sorbulanabilecek Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Kura sonuçlarına göre hak kazanan hacı adayları kesin kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

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