2023 Bakıcı Sigortası Nasıl Yapılır? Devlet Desteği

Bakıcı sigortası yapmak isteyen kişiler her yıl güncellenen bir prim tutarı üzerinden hesaplanan brüt maaşı baz almalıdır. Bakıcılar için verilen sigorta devlet tarafından ödenen asgari ücrete bağlı olarak yükselmektedir. 2023 yılında asgari ücret ile çalışacak kişilere verilecek zammın belli olması, bakıcı sigortası hakkında net veriler ortaya çıkarmıştır. Ev hizmetlerinde çalışmakta olan 18 yaşını geçmiş her birey için sigorta yapmak zorunludur.

Aşağıdaki alanlar da ev hizmetlerine dâhildir:

Bebek bakıcılığı

Hasta bakıcılığı

Yaşlı bakıcılığı

Bu üç bakıcı türünün de sigortası Ek 9 kapsamında tamamlanmaktadır. Bakıcılar için sigorta yapılmaması gibi durumlarda işverene ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu nedenle iş verecek kişilerin evinde tutmayı planladığı bakıcılar ve sigortası ile ilgili en yakın SGK şubesine başvurması gerekmektedir.

Bakıcı Sigortası Nedir?

Bakıcı sigortası tanımı ev hizmetleri kapsamında çalışmalar yürüten bireylerin devlet tarafından aldığı ek ödemelerin tamamına sigorta denmektedir. Ek9 maddesi altında yürütülen bakıcı sigortalama işlemi, işverenin çalıştırdığı kişi adına başvurması sonucu SGK birimleri tarafından yapılmaktadır. İşveren kendisine en yakın konumda yer alan bir SGK şubesine giderek bakıcısına dair prim ödemelerini eksiksiz bir şekilde yatırmalıdır.

Başvuru sigortasında görevliler tarafından istenen belgeler özet ile aşağıda yer almaktadır:

Bakıcının sigorta için başvuru formu

Bakıcının kimliğinin ön ve arka yüzü

Çalışanın kimliğinin ön ve arka yüzü

Bakıcı Sigortası Nasıl Yapılır?

Bakıcı sigortası yapmak için aşamalar hem hasta bakıcı hem de bebek bakıcı için aynı şekilde ilerlemektedir. Kanunen çalıştırılan her bir bakıcı için sigorta zorunluluğu bulunmaktadır. Bakıcının Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine bildirilmesi ve bakıcının prim ödemelerini tamamlamak işverenlerin sorumluluğundadır. İşverenler bakıcılarını 10 gün ve üzerinde çalıştıracak iseler Ek9 maddesi altında prim ödemelerini gerçekleştirmelidir.

Bakıcı sigortalama aşamaları aşağıdaki şekildedir:

SGK şubesine bakıcının ve işverenin imzasını taşıyan form eksiksiz olarak doldurulmuş şekilde verilmelidir.

Form üzerinde bakıcı IBAN numarası da yer almalıdır.

Formun verilmesinden sonra SGK tarafından her ay bakıcının vermiş olduğu IBAN numarasına prim otomatik olarak yatmaktadır.

Prim yatması işverenin bakıcıyı çalıştırdığı süre zarfı boyunca devam etmektedir.

Hem hasta bakıcı hem yaşlı bakıcı hem de bebek bakıcı için ödenecek aylık primler ve teşvik şartları aynıdır.

Bakıcı Sigortası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bakıcı sigortası yapmak için gereken belgeler işveren tarafından tamamlanarak SGK şubesine bizzat teslim edilmelidir. Bakıcıların sigortasının onay alabilmesi için SGK biriminden istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

Kişinin bakıcı olarak aynı evde 10 gün ve üzerinde çalışacağına dair bir form hazırlanmalıdır. Eğer kişiler 10 günün altında çalışacak iseler “ 75 Saatten Az Çalışacaklara İlişkin Form ” SGK tarafından düzenlenebilmektedir. Bakıcı için hangisi uygun ise o form hazırlanmalı ve doğru bilgiler ile doldurulmalıdır.

” SGK tarafından düzenlenebilmektedir. Bakıcı için hangisi uygun ise o form hazırlanmalı ve doğru bilgiler ile doldurulmalıdır. SGK tarafından istenen forma E-devlet üzerinden de ulaşmak mümkündür. E-devlet üzerinden çıktı alınıp form doldurularak SGK şubesine verilebilmektedir.

Evinde bakıcı çalıştıracak kişinin kimlik fotokopisi istenmektedir.

Bakıcı olarak çalışacak bireyin kimlik fotokopisi istenmektedir.

Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra sigorta girişi tamamlanmalıdır.

2023 Bakıcı Sigortası Primi Ne Kadar?

2023 Bakıcı sigortası için prim 10 günden az çalışan bakıcılar ve 10 gün üzerinde çalışan bakıcılar için değişiklik göstermektedir. Eğer bir bakıcı 10 gün üzerinde çalışacak ise bakıcı sigortası primi asgari ücretin %2’lik dilimi üzerinden hesaplanmaktadır.

Aylık 75 saat ve üzerinde mesai yapmak

Geçmiş borca sahip olmamak

Düzenli bir teşvikten yararlanmıyor olmak.

Prim ödemelerini düzenli olarak tamamlayan işverenler için puan sistemi ile indirim uygulanabilmektedir.

2023 Yılı bakıcı sigorta prim tablosu;

İndirimsiz aylık prim ₺3.753,00 5 puanlık indirimli aylık prim ₺3.252,60 6111 Teşvikli aylık prim ₺1.701,36 Emekli çalışan sigorta primi ₺3.202,56

Bakıcı Sigortası Nasıl Ödenir?

Bakıcı sigortasını ödemek isteyen işverenler posta yolu ile ya da SGK üzerinden bu isteklerini gerçekleştirebilmektedir. Buna ek olarak farklı ödeme yöntemleri de mevcuttur.

Aşağıda bu ödeme yöntemlerine dair detaylar yer almaktadır:

İşverenler e-devlet üzerinden başvuru yaparak iş kazası ve meslek hastalık primi yapılabilmektedir.

Telefon üzerinden SMS yöntemini kullanarak başvuru yapan kişiler bakıcı primlerini telefon faturaları üzerine yansıtabilmektedir.

Telefonunu faturalı kullanmayan kişiler hatlarında mevcut olan TL tutarı sayesinde primlerini ödeyebilmektedir.

Bakıcı Sigortası İçin Devlet Desteği Var Mı?

Bakıcıların sigortası için devletten gelen destekten yararlanmak için bakıcıların aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

İşe alınan bebek bakıcısının işe girme tarihinden 3 ay önce SSK ya da BAĞ-KUR çalışanı olmaması gerekmektedir. Eğer kişi SSK ya da BAĞ-KUR üzerinde 10 günden daha az çalışmış ise bu durum herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

Kişilerin kendi T.C. numaralarına göre bir İŞKUR hesabı açmaları gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan çalışanlarınız için devletten gelen teşvik 15 aydır. 15 ay boyunda primler İŞKUR destekli olarak yatırılacaktır.

Eğer işe alınan kişi 18 yaş ile 25 yaş arasında biri ise ya da özel bir durumu var ise prim 18 ay boyunca devlet tarafından yatırılacaktır.

Devlet teşvikinden yararlanmak isteyen kişiler Ek9 ve Ek10 maddeleri kapsamında teşvikler kısmında yer alan on dokuzuncu maddeyi işaretlemelidir. Bu maddeyi işaretlemeyen kişiler devlet desteğinden yararlanamamaktadır.

Bakıcı Sigortası Nasıl İptal Edilir?

Bakıcı sigortasını iptal etmek isteyen kişilerin sigorta yaptırmak için gittikleri SGK şubesine bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. İşten çıkan bakıcıların sigortalarını iptal ettirmek için herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. Sigorta iptali işverenin sorumluluğundadır.

İşverenlerin işten çıkardıkları ya da kendi rızası ile işten çıkan bakıcıları SGK şubesine bildirmesi için gerekli görülen yasal süre 10 iş günüdür. 10 iş günü içerisinde SGK şubesine bildirilmeyen sigorta çıkışları için yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.

Uygulanacak yasal yaptırımlar aşağıda yer almaktadır:

İşveren işten çıkan bakıcısını 10 gün içerisinde SGK şubesine bildirmez ise para cezası almaktadır.

İşverene verilecek para cezası asgari ücretin onda biridir.

İşçiler işten ayrılış belgesini bireysel olarak sorgulayamamaktadır. Bu belgeye yalnızca işverenler e-devlet üzerinden erişim sağlayabilmektedir.

Sigortasız Bakıcı Çalıştırmak Suç Mu?

Sigorta vermeden bakıcı çalıştırmak işverenler için bazı cezalara neden olmaktadır. Bakıcı sigortası yaptırmaktan kaçınan işverenler 2021 yılı için minimum 4716 TL cezayı devlete ödemek zorundadır. Sigortasız bakıcı çalışmak suç olup bunun için alınacak para cezası bakıcıların sayısına ve özel koşullara bağlı olarak artış göstermektedir.

Aşağıda sigortasız bakıcı çalıştıran işverenlerin alacakları para cezalarına dair detaylara ver verilmiştir: