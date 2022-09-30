2023 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar? | Egzoz muayene ücreti 2023, Kredi Kartı Geçerli mi?

2023 yılı Araç Muayene Ücreti kaç lira oldu?, araç muayene fiyatı 2023, Egzoz muayene ücreti kaçlira oldu?,

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2023’den itibaren uygulamaya konuldu.

Araç muayene ücretlerinde tarife, 2022 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi. 2023 yılında ise bu oranların enflasyon oranında arttırılması beklenmektedir. Şuana kadar resmi bir zam açıklaması yapılmadı yapıldığı anda sitemizde yer alarak sizlere en soğru bilgileri vermeye devam edeceğiz..

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Araç grubuna göre 2022’de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri TL bazında şöyle:

2022 yılında ücretler 700 TL’YE DAYANDI

KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

Araç muayene ücretleri ile birlikte periyodik olarak yaptırılması gereken egzoz muayene ücreti 2022 yılı itibariyle arttırıldı. İşte yeni yılda ödenecek tutarlar.

Araçların TÜVTÜRK istasyonlarında periyodik olarak muayene yaptırılması gerekirken, bu muayenelerde egzoz emisyon ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, araçları için TÜVTÜRK istasyonlarında ya da yetkili olan merkezlerde egzoz muayene işlemlerini yaptırabiliyor. Araç muayene fiyatları ile birlikte egzoz muayene ücreti 2022 yılında benzer şekilde artış gösterdi.

Egzoz muayene ücreti 2023 ne kadar oldu?

2022 yılında araç muayene ücretlerinde %36,2 oranında artış yapıldı. Bu artış ile benzer bir şekilde egzoz muayene işlemlerinde de artış yaşandı. Artışla birlikte her araç için 110 TL olarak bir fiyat belirlendi. Bu nedenle de 2022 yılı itibari ile araç muayene işlemlerinin yaptıracak kişiler için zorunlu tutulan egzoz emisyon ölçümleri için 110 TL tutarında bir ücretin ödenmesi gerekecek. 2023 yılında ise bu oranların enflasyon oranında arttırılması beklenmektedir. Şuana kadar resmi bir zam açıklaması yapılmadı yapıldığı anda sitemizde yer alarak sizlere en soğru bilgileri vermeye devam edeceğiz..