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2023 2. DÖNEM KYK yurt ücretleri iade edilecek

GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin ödemelerinin iade edileceği, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceği açıklandı.

2023 2. DÖNEM KYK yurt ücretleri iade edilecek
Kamusaati
Kamusaati
09 Mart 2023 Perşembe 19:00

Türkiye, asrın felaketiyle mücadelede büyük bir başarı ortaya koydu.

Kahramanmaraş merkezli depremler, geniş bir coğrafyada yayılarak 11 ilde hissedildi ve binlerce yıkıma yol açtı.

Devletin tüm kurumları da ilk andan itibaren afet bölgesine seferber oldu.

Bakanlar, STK'lar, Mehmetçik ve gönüllüler depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Afetin üzerinden 1 ay geçerken, bölgede hayat normale dönmeye başladı.

Beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bu süreçte ekiplerin de şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaları hızlandırıldı.

Aynı zamanda tamamlanan çadır ve konteyner kentlerde de yaşam başladı.

KYK yurtları depremzedelere tahsis edildi

Öte yandan kimi afetzedeler de farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin yaz dönemini uzaktan tamamlayacağını, böylece KYK yurtlarının da depremzedelere tahsis edilmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlık duyurdu

Kararın ardından öğrenciler de memleketlerine dönmeye başladı. Bu süreçte ücreti 1 yıllık ödeyen öğrencilerin mağdur edilmemesi için Bakanlık harekete geçti.

Konuya ilişkin açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

"Ücret ödeyenlerin ücretleri iade edilecek"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor.

20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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