2022 Yılında Öğretmenlerin Alacağı Ek Ders Ücretleri Belli Oldu, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti, 2022 yılı Öğretmenlerin Gündüz ek ders ücreti, Gece ek ders ücreti, Özel eğitim ek ders ücreti, Takviye kursu ek ders ücreti, 2022 ek ders ücreti hesaplama, ek ders yönetmeliği, ek ders çizelgesi, ek ders puantaj ve tablosu, öğretmenlerin ek göstergesi, Detaylar Haberde...

Öğretmenlerin zorunlu girdikleri ders dışı saatlerin ücretleri ek ders ücreti olarak tanımlanmakta ve ek ders ücretleri de memur maaş zammı ile birlikte artmaktadır. 2022 yılı öğretmenlerin ek ders ücretleri de hem toplu sözleşme zammıyla hem de enflasyon farkı zammıyla arttı. Öğretmenlerin ek ders ücretleri, maaşları dışındaki gelir grubunu oluşturduğu için ek ders ücretlerine yapılan zam da öğretmenler için büyük önem arz etmektedir.

Ek ders görevi verilen öğretmenler haftalık girdikleri zorunlu derslere ek olarak derslerde eğitim verir. Girdikleri her ders için ekstra ücret alan öğretmenlerin aldıkları ek ders ücretleri her yıl artıyor. Normal koşullarda haftalık belirlenen saat kadar zorunlu derse giren öğretmenler bu zorunlu saatlik dersin karşılığını maaş olarak alan öğretmenler bunun üzerindeki dersleri ek ders ücreti üzerinden vermektedir.

Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.

Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.





Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor.

ÖĞRETMENLERİN 2022 OCAK AYI EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?



TUİK’ in açıkladığı verilere göre aylık enflasyon yüzde 13.58 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 36.08 arttı. Açıklanan bu oranlara göre zamlara yapılacak zamlar da belli oldu. Zam sonrası öğretmen maaşlarına bazı zamlar da yapıldı. Ek ders ücretleri de belirli oranlarda değişti.

Memura %2,5 ek zam ile Ocak 2022 toplam zam oranı %30,5 oldu. Yapılan bu zam enflasyon oranları ile paralellik gösteriyor. Bunun dışında öğretmen maaşlarına ve ek ders ücretlerine de çeşitli zamlar yapıldı. Ayrıca Aile yardımı (eş) 521 lira, 6 yaşından küçük her çocuk için 112 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira, gelir vergisi indirimi ve sendikalı olanlar için toplu sözleşme ikramiyesi ücreti 400x4= yıllık 1600 lira (aylık 133 lira) oldu.

Zamların ardından ek ders ücretlerinde de bir takım değişiklikler meydana geldi. Mevcut şartlarda 2022 Ocak ayı zamlı öğretmen ek ders ücretleri ise şu şekilde güncellendi:

Gündüz ek ders ücreti 27.58 TL,

Gece ek ders ücreti 29,52 TL,

Özel eğitim ek ders ücreti 34,46 TL,

Takviye kursu ek ders ücreti 55,16 TL,

Sözleşmeli öğretmen ücreti 23,67 TL

Kaynak: Kamusaati.com/ÖZEL

Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen 2021 Yılı Ek Ders Ücretleri Net ve Brüt Ne Kadar Oldu? haberine Öğretmenlerin yorumları

Ben emekli bir uzman öğretmenim.3 yabancı dilim var.Ama bu pandemi döneminde hiç aradığımı bulamadım.Nereden iş teklifi gelse bana komik rakamlar sunuyorlar.Ben hakkımı hiç bir şekilde helal etmiyorum.Gerisini Yüce Allah bilir.

Ücretli öğretmen 8 ay önce Evde eğitime gidiyordum koronadan dolayi yarım kaldı ücretli öğretmenlerin ücreti ödenecek denildi nisandan itibaren ödeme yapılmadı sigortamda kesildi benim gibi olan var mi? Hani ücretlilerin ücretini ödemeye devam edeceklerdi. Nerde ben neden ücret alamıyorum Asya 9 ay önce Ayrıca sözüm kadrolu öğretmenler arasındaki eşit olmayan ek ders ücretlerine. Ücretli çalışan meslektaşlarıma elbette bu süreçte ödeme yapılmalı. Özverili çalışmalarına karşılık ,zaten kadrosuzluk sıkıntı, en azından çalıştıkları dönemde aldıkları ek dersler x2 olmalı ki verdikleri emeğin karşılığı olan ücret en azından öğretmen maaşı kadar olmalı diye düşünüyorum.Sayın Bakanımız dilerim bu ricalarımızı duyar ,hem ücretli öğretmenlerin durumu,hem de bu kadrolu öğretmenler arasındaki bu süreçteki ek ders farkı için herkese uyacak bir çözüm sunar bizlere Asya 9 ay önce Eba Canlı da dahil haftada saatlerce biz evimizde öğrencilerimize ders anlatmaya devam ederken,şu süreçte çalışmayan öğretmenlerin ek ders alması adil değildir. Ek ders extra yapılan çalışma için ödenen ücrettir,şu an evde olan öğretmene ek ders verilmesini uygun bulmuyorum. Verilecekse de uzaktan eğitim verenlere ödeme yapılmalı ki çalışmayan öğretmenlere de teşvik olsun Asya 9 ay önce Ek ders verilecekse herkese eşit verilmeli ,ya da kimseye ek ders verilmemeli,.Şahsen ben okullar kapandığından beri öğrencilerime online eğitim veriyorum ve okuldayken ek dersim olmadığı için ek ders ücreti almazken,uzaktan eğitim sürecinde hiç bir sorumluluğu ve katkısı olmayan meslektaşlarım okul döneminde ek dersleri olduğu için hiç çalışmadan ek ders alıyorlar. Ortada ciddi bir haksızlık var. Sakin 9 ay önce Bütün. Öğretmenlere. Aynı. Ekders verilsin. Denilmiş şimdi. Size. Sorayım. Merkezde. İyi. Bir. Okulda. Az. Öğrenciyle 16 saat. Ders yapıyorsunuz. Diğer öğretmen ise. Dağ başında. 30. Saat. Derse. Sorunlu. Öğrencilerle giriyor bunlar. Nasıl eşit. İş. Eşit üçretle. Çalışabilir siz torpille. Gidilen okulunuzu bizlere verirmisiniz? YŞahan 10 ay önce Sayın Bakanımız okullarda derse giren öğretmenlerin ekders sayıları birbirinden farklı. Bu haksızlığın giderilmesi amacıyla seminer dönemi gibi eşit ekders ücreti verilmesi gerekmez mi. Nur şanlı 10 ay önce Bu zorlu dönemde bütün öğretmenler evden aynı işi yapıyor. Ama neden bütün öğretmenlere EŞİT EK DERS ÖDEMESİ yapılmıyor? Sayın bakanımız bunu göz ardı etmesin lütfen.. #milli eğitim bakanlığı #öğretmen #sağlık personeli #memur alımı #yayın akışı #burç yorumları #Eğitim Fakültesinde Öğretmenlik Stajını Yapacaklara Önemli Uyarı #2021 Yılı Bütçe Kod Değişiklikleri #İşaret Dili #Müfredatların Ön Planda Tutulan Özellikleri #Veli Ziyaretleri Öğretmenin Yasal Olarak Zorunlu Görevi Değildir! #2021 Müezzin Maaşı #ramazan hurma fiyatları #Başvuru İşlemleri #2021 Yılı Kurban Bayramında Ücretsiz Yollar ve Köprüler #İşaret Dili Tercümanları #Aile Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik #Öğretmenlerin Eş Durumu Tayinlerinde Hizmet Puanı Aranmaz #MEB #Emekli

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