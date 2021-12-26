2022 yılında engellilik indirimi tutarları ne kadar oldu?

Engellilik indirimi tutarları kaç lira? engellilere tanınan özel haklar nelerdir? detaylar haberde
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 inci maddesinde engellilerin aldıkları ücretlerden istisna edilecek tutarlar belirlenmiştir. 21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 317 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde indirilecek tutarlar yeniden belirlenmiştir.
Buna göre,çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Engellilik indirimi;
- Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira (2.000 TL),
- İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira (1.170 TL),
- Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira (500 TL) dır.
Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.