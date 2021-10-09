2022 Yılı Hacamat Takvimi Hacamat hangi günler yaptırılır? İşte İslami olarak 2022 yılı hacamat Günleri Takvimi

2022 Hacamat Takvimi, Dinimizde Sünnet olan hacamat ayın hangi günlerinde ne zaman yaptırılır?, 2022 Hacamat Altın Günler Hacamatın Faydaları Nelerdir?, Hacamatın Zararları varmıdır?, Osmanlı Hacamat Takvimi, hacamat süresi kaç dakika sürer hacamat sonrası neler yapılır, Sülük tedavisi nedir?, Hacamat Hicri takvim günleri?, vücudun hangi bölgelerine hacamat yapılır? Hacamat ve sülük tedavisi arasındaki fark, Gibi sorularınızın detaylı cevabı haberimizde...

2022 Yılı Hacamat Takvimi, 2022 Hacamat Altın Günler

2022 - 2023 Hacamat Takvimi, Dinimizde Sünnet olan hacamat ayın hangi günlerinde ne zaman yaptırılır?, Hacamatın Faydaları Nelerdir?, Hacamatın Zararları varmıdır?, Osmanlı Hacamat Takvimi, hacamat süresi kaç dakika sürer hacamat sonrası neler yapılır, Sülük tedavisi nedir?, Hacamat Hicri takvim günleri?, vücudun hangi bölgelerine hacamat yapılır? Hacamat ve sülük tedavisi arasındaki fark, Gibi sorularınızın detaylı cevabı haberimizde...

2022 yılı hacamat takvimini sizler için özel olarak çok amaçlı araştırmalar yaparak güncelledik.

Peki dinimizde sünnet olan peygamber efendimizinde hacmat yaptırdığı ve hacmamatın ayların belirli günlerinde yaptırılması ve hacamat günleri takvimi hacamat yaptırmak için en uygun hangi günlere denk geliyor işte karşınızda 2022 yılı hacamat günleri takvimi enter enter peki dinimizde sünnet olan hacamat nedir hacamat vücuttaki kanın araçlar kullanarak dışarı çıkarılmasıdır.

Hacamat Vücudun Hangi Bölgelerine Yapılır?

Hacamat vücudun farklı bölgelerinde yapılabilir iki omuz arasında yapılabileceği gibi baş kafa tası bölgesine de yapılabilir.

Hacamat Nasıl Yapılır? Püf noktaları

Hacamatta vücutta biriken pis kanı bardak hacamat kupası ile vakumlanarak alınır hacamat vücudun çeşitli bölgelerine yapılmaktadır. Hacamat özellikle sırtta yapılır ve vücuda kupalar yardımıyla sırta yerleştirilir sırtta basınç oluşturan kupalar içerideki pis kanı çekme derinin dışına dışına doldurmaya çalışır belli bir saat durduktan sonra kupalarda pis kan vakumlanarak birikmeye başlar. Hacamatın oldukça eskilere dayanan tarihi vardır. Peygamer efendimizinde hacamat yaptırdığı bilinmektedir. Peygamber efendimiz zamanından beri süregelen hacamat özellikle Osmanlı döneminde çok kullanılmıştı hacamat vücuttan bir bölümünün hafifçe ezilerek buradan bardak şişe boynuzları ve kupa bardaklar yardımı ile pis kanın vakumlanmasıdır. Bu Pis kanı çeken araçlar vakumlayarak pis kanı çekmeye yardımcı olur hacamat bazı hastalıkların önlenmesi ya da hastalığa maruz kalmış bir hastanın bu hastalıklarından kurtulması için uzman kişilerce hacamatın gerçek anlamı ile yapıldığında yapıldığında vücudunda genellikle sırt bölgesine jilet yardımı ile çizilerek buradan üstüne konacak kupa şişe boynuz veya bardak yardımıyla vakumlanarak içerideki pis kan çekilmeye çalışılır. Osmanlı dönemlerinde insanlar hacamat yaptırarak şifa bulurlardı. Osmanlı döneminde de yapılan hacamat tedavisi için belirlenen ayda sadace belirli günlerde faydalı olduğu söylenmekte ve bu günlerin yer aldığı hacamat takvimi hicri takvime göre aşağıda sizler için belirttik. Vücuttaki toksik maddelerin atılması ve pis kanın emilmesi için kullanılır. Osmanlı dönemlerinde hacamat her gün değil Hicri takvime göre sadece belirli günlerinde yapılmaktaydı dilerseniz şimdi aşağıda ellerimle hangi aylarda hangi günlerde yapıldığına bakalım

Ocak 2022 Hacamat Takvimi

2022 yılı Ocak ayı hacamat günleri sizler için tespit ettik Osmanlı döneminde yapılan hacamat özellikle bugünlerde yapılıyordu peki Ocak ayında hangi günler hacamatın en etkili olduğu günlerdir Ocak ayında hacamatın en etkili sünnet olan günler 3 ocak 5 Ocak ve 16 Ocak tarihleri Ocak ayının diğer hacamat günleri ise 7 Ocak 11 Ocak 28 Ocak 2022 Perşembe olarak görüyor Bugün kesinlikle hacamat yaptırdığınız kesinlikle faydasını göreceksiniz

ŞUBAT 2022 Hacamat Takvimi

peki şimdi de Şubat ayına geçelim Osmanlı döneminden alınan takvime göre Şubat 2022 tarihinde ise hacamatın en etkili olduğu sünnet olan günler Şubat 1 Şubat diğer hacamat günleri 7 Şubat ve 9 şubattır yine bu ay da pazartesi gününe denk gelen 1 Şubat tarihi bu ay da hacamat için en etkili tarihtir

MART 2022 Hacamat Takvimi

Osmanlı dönemleri alınan takvimine göre en etkili hacamat tarihleri sünnet olan günleri ise Mart ayında 1 ve 30 Mart tarifhidir. Diğer hacamat yapılabilecek günler 7-9-11 Mart ve 28 Mart tarihine denk gelmektedir sünnet olan hacamat en etkili tarih Mart ayında ise 30 Mart Salı günü hacamatın en etkili olacağı gündür mutlaka yaptırmanızı tavsiye ediyoruz

NİSAN 2022 Hacamat Takvimi

nisan ayında ise hacamatın en etkili olduğu günler 10 Nisan 12 Nisan ve 14 Nisan tarihleri Osmanlı hacamat taviminde olarak yer alıyor

MAYIS 2022 Hacamat Takvimi

Mayıs ayında baktığımız ise hacamatın en etkili olduğu günler 10 Mayıs 12 Mayıs 14 Mayıs tarihlerinde Osmanlı takvimine göre hacamatın en etkili olduğu tarihler arasında yer almaktadır yine bu ayda 14 Mayıs Perşembe denk geldiğinden bugün hacamat yaptırmanız gayet faydalı olacaktırevet değerli okurlarımız geldik

HAZİRAN 2022 Hacamat Takvimi

Haziran 2022 hacamat takvimi Haziran 2022 ayna baktığımız zaman hacamatın en etkili olduğu tarihler 9 Haziran 11 Haziran ve 13 Haziran tarihleri dir nin Osmanlı zamanındaki rivayete bakılarak olursak 11 Haziran Perşembe günü hacamatın en etkili olacağı tarihlerden biridir

TEMMUZ 2022 Hacamat Takvimi

Temmuz 2022 tarihinde ise hacamatın etkili olduğu günler 8 temmuz Çarşamba 10 temmuz cuma 12 temmuz pazar gününe denk gelmektedir 2022 yılı hacamat günleri yazımızda Osmanlı dönemi en etkili günlerini içi takvim üzerinden hesaplanan hacamat günleri ise sünnet olan hacamat günleri belirlendiözellikle belirlenen günlerde cuma ve çarşamba günleri hacamat için uygun olmayan günler hacamat yaptırmanızı öneririz 12 temmuz pazar gününe denk geldiği için hacamat için çok uygun bir tarihtir

AĞUSTOS 2022 Hacamat Takvimi

Ağustos ayındaki hacamat tarihleri ne baktığımız zaman ise 7 Ağustos cuma 9 Ağustos pazar 11 Ağustos salı gününe denk gelmektedir Bu tarihlerde ise yine en etkili olacak hacamat tarihi 9 Ağustos pazar ve 11 ağustos alır bu tarihlerde mutlaka yaptırabilirsinizçok eski bir sağlık aracımız olalım hacamat kamu saat olarak sağlıklı bir yaşam geçirmeniz ve hacamat kategorisinde daha fayda olarak bilgi edinmeniz için sizler için araştırmak takvim Ferhat sizler için güncellenerek sayfamızda yer alacaktır özellikle son aylarda an ben hacamatçı şimdi ortaya çıkan kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz hacamat ve bu işin uzmanı olan kişilere kızlar için araştırıp sayfamızda yayınlayacağız

EYLÜL 2022 Hacamat Takvimi

Eylül 2022 hacamat takvimi ile bakacak olursak 5 Eylül cumartesi 7 Eylül pazartesi 9 Eylül Çarşamba yine bu aramızda ise 9 Eylül Çarşamba gününe denk geldiğinden dolayı Osmanlı takvimine göre pek tavsiye edilmemektedir Eylül ayı ne zaman yaptıracaksanız 5 Eylül cumartesi veya 7 Eylül pazartesi yaptırabilirsiniz

EKİM 2022 Hacamat Takvimi

Ekim ayına hacamat takvimi de bakacak olursak Ekim ayındaki günler ise şu şekilde yer alıyor 4 Ekim Pazar 6 Ekim salı 7 Ekim perşembe yine Ekim ayında bütün günlerde yaptırabilirsiniz fakat özellikle Osmanlı'da beklenen gün Perşembe günü olduğu için Ekim ayında hacamatın en etkili olacağı gün 8 Ekim perşembe günüdür

KASIM 2022 Hacamat Takvimi

Kasım ayı hacamat takvimi ne bakacak olursak 3 Kasım salı 5 Kasım Perşembe 7 Kasım cumartesi gününe denk geldiğinden yine bu aramızda da 5 5 Kasım Perşembe günü hacamatın en etkili olacağı günlerden biridir

ARALIK 2022 Hacamat Takvimi

Aralık 2022 hacamat takvimi Aralık'ta hacamat günleri 2 Aralık Çarşamba 4 Aralık cuma ve 6 Aralık Pazar gününe denk gelmektedir Bu ayımız da yine çarşamba ve cuma günleri sünnet olmadığından dolayı Osmanlı takvimine göre hacamatın en etkili olacağı gün Aralık ayında 6 Aralık Pazar günü ne denk gelmektedir

Hacamatın Faydaları Nelerdir?

Peki hacamatın faydaları nelerdir hacamatın faydaları saymakla bitirilemez

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine vücuttaki virüslere karşı mücadele etmenize tansiyon hastaları için ve tansiyon hastası olmayan lar için tavsiye edilmektedir.

- Tansiyonu dengelediği ve yüksek tansiyonda düşük tansiyon yollarla karşılaşmanızın önüne geçtiğini uzman doktorlar tespit etmiştir. KAN Üretiminden sorumlu organların kan üretimini dengelenmesine katkı sağlar.

- Hacamat faydaları içinde en önemlilerinden biri de kaygı ve depresyonu önlenmesidir. Birçok depresyon hastası özellikle psikolojik sorunlar yaşayanların hacamat yaptırmaları önerilir. Özellikle kafadan hacamat en etkili hacamat olduğu ifade edilmektedir. Kafadan yapılan hacamatın kaygı ve endişe iyi geldiği depresyonu önleyici olduğu tespit edilmiştir.

- Akıl hafıza ve anlamak gücünü arttırılmasına sağlar.

- Vücutta oluşan çıban kist ve tümör yani bir diğer adı kanser tedavilerinde iyi gelir.

- Dikkati ve direnci arttırır.

- Bel fıtığı, bel tutulmaları eklem ağrılarına iyi geldiği Ayrıca kireçlenme neden oluşan eklem aralığında giderildiği uzmanlar tarafından tespit edilmiştir.

- Kan ve dokularda 12 biriken biriken toksinlerin maddelerin atılmasını sağlar.

- Vücudu toksinlerden temizler

- Karaciğer ve dalak hastalıklarında önemli tedavi olarak kullanımaktadır.

- Diş ağrılarını giderir

- Kaygıları bertaraf eder stresten uzaklaştırır

Yan etkisi olmayan hacamatın tercih edilmesi için daha birçok neden sayılabilir. Osmanlı zamanında da sürekli olarak hastalıklardan kurtulmak için kullanılan hacamat günümüzde maalesef birçok insan tarafından kullanılmamaktadır. Hacamatın faydaları Gerçekten bugün de uzman doktorlar tarafından saymakla bitmez

Hacamatın Zararları varmıdır?

Gelelim hacamatın zararı var mıdır hacamatın bugüne kadar bilinen herhangi bir zararı yoktur zaten bugün hacamatı tercih edenler önemli bir ölçüde zararsız bir tedavi olmasıdır. Hacamatı zararı olmasa da bu konuya yetkili olmayan kişilere ya da kurumlara hacamat yaptırmanızı öneriyoruz. Çünkü hacamatın bölgelerini iyi bilmek ve bu bölgelerde oluşturulacak jilet çiziklerini her insan maalesef yapamaz işinin ehli kişilerin bu işi yapması gerekmektedir. Hacamat yaptırmak için uzmanına gitmeniz kaza ile bulaşan birçok hastalık olduğundan hacamat yapılan ortamın hacamat yapan kişinin yetkin olmasına ve hacamat yapılan ortamın steril olmasına dikkat etmeniz. Hacamat bölgesi demişken hacamat bölgeleri vücudumuzun iç organlarının yer aldığı bölgeleri denk gelmelidir. örneğin dalağın olduğu yer karaciğerimizin olduğunda akciğerlerimizin olduğu yer kalbimizin olduğu yerler sırtımızdan bellidir. Bu nedenle Hacamatı işinin ehli, uzmanlar tarafından hacamatın yapılması önerilmektedir.

Hacamat Süresi ve Hacamat Sonrasında Neler Yapılmalıdır

Peki hacamat süresi kaç dakika sürer, hacamat sonrası neler yapılır uzman tarafından yaklaşık 15 dakika kadar sürer. Hacamat yapıldıktan sonra 3 gün hayvansal gıda etmeniz tavsiye edilir. Bu şekilde hacamatın vücuttaki etkilerinin görülmesi beklenmektedir.

2022 yılı hacamat takvimini sizler için araştırıp paylaştık. Hicri takvime göre belirli hacamat günlerinde yapılan hacamatlara sünnet hacamat da denilmektedir. Dinimizde sünnet olan hacamat günlerini kamusaati.com olarak sizler için araştırıp en doğru bilgileri belirleyerek sizlere en etkili en doğru bilgiyi her zaman sunmaya çalışıyoruz.

Google ve diğer arama motorlarındaki aramalarda en çok araması yapılan hacamat takvimi, hacamat takvimi anahtar kelimeler aylık 4000 civarında aranmakta işte tamda Bu yüzden doğru kaynakları kullanmak ve 2022 hacamat günlerini gösteren hacamat takvimini tek tek sizler için aylık periyotlarla bölerek paylaştık.

Sülük Nedir?



Sülük Halkalı solucanlar grubunda yer alan bir hayvandır. Bildiğimiz solucanın Biraz daha kalın kısa ve yapışkan olan cinsidir. Son yıllarda doğal tedavi aracı olarak kullanılan sülüklerin mucizevi şekilde hastalıkları ortadan kaldığı görülmüştür.

Peki Sülük Tedavisi Nasıl Yapılıyor

Sülük tedavisi hacamat tedavisinin hemen hemen bir benzeri olmakla birlikte, sülük vücudun hastalıklı bölgesine bırakılır. Örneğin ayaklarda bir hastalığınız var ise sülük ayakların hastalıklı olduğu bölgeye bırakılır ve buradan kendi rızası ile kan emmesi sağlanır. Şifa kaynağı olarak yaratılmış bir varlık olan sülük hastalıklı bölgeyi kendisi tespit ederek pis hastalıklı kanı emerek vücuttaki hastalıklı bölgenin sağlığına kavuşmasını sağlar. Hastalık bölgeyi kendi yeteneği ile tespit edip pis Kanı emen Sülüklerin kısa süre sonra şişerek öldüğü görülmektedir.

Sülük Tedavisi Faydaları

Sülük insan için mucizevi bir hayvan olmaya devam ediyor. Sülüğün faydalarını sizler için araştırdık sülük yukarıda saydığımız bardakla vakumlanarak yapılan hacamatın faydaları ve benzerlik göstermektedir. Sülüklü hacamat da olduğu gibi vücuttaki toksik maddelerin atılması ve pis kanın emilmesi için kullanılır.

Sülük Tedavisi ve Hacamat Arasındaki Farklar

Sülük daha uzun süreli tedavi gerektiren hacamat daha kısa sürede sonuç vermektedir. Yani hacamat Bir nevi sülükten daha hızlı bir tedavi yöntemidir. Sülük ve hacamat arasında birçok benzerlik bulunmakla birlikte, hacamat ve sülük tedavisinde benzer sorunların çözülmesinde kullanmaktadır. 2 tedavi yolunda da vücutta biriken toksik maddelerin pis kanın vücuttan atılması için kullanılmaktadır Sülük tedavisinin, hacamattan farklı ve artı yönü hastalıklı bölgeye birebir tespit edebilmesi ve buradaki pis hastalıklı kanı emmesidir. Doktorların bile kesin bir biçimde teşhisi koyamadığı durumlarda sülüklerin mucizevi bir şekilde Allah'tan gelen hisleriyle hastalıklı bölgeyi kendileri buldukları fark edilmiştir. Hacamat ne kadar hızlı bir yöntem olsa da sülük tedavisi kadar etkili değildir.

Çünkü Sülük, Allah'tan gelen bir yetenek ile vücuttaki hastalıklı bölgeye kendisi tespit eder ve o bölgeye yönlenir o bölgedeki toksinler ve kirli kan mı emer özellikle sülükler buradaki pis kan emdikten bir süre sonra şişerek hayatını kaybederler.

Sağlık bakanlığı tarafından kanundaki öğretmenle uygun olarak hacamat kurslarında verilen belge ve hacamat kilitlerini hacamat yapmaya ehliyet kazanmaktadır acamat kursu alan bölgelerde hacamat yapılması kesinlikle yasaktır bu kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz ve kesinlikle işinin ehli uzmanlara başvurunuz dediğimiz gibi hacamat jilet kesik gerektireceği neden dolayı çeşitli hastalıklara ulaşabilirsiniz bu işin uzmanı Vestel Nurten olması kesinlikle ve kesinlikle çok önemlidir

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HACAMAT HAKKKINDAKİ DİĞER BİLGİLER

Bazı hadislerde pazartesi, salı veya perşembe günleri, ay içinde de on yedi, on dokuz ve yirmi birinci günler hacamat yapılması tavsiye edilmiş (Ebû Dâvûd, “Ṭıb”, 5; Tirmizî, “Ṭıb”, 12; İbn Mâce, “Ṭıb”, 22), ayrıca vücudun hangi bölge ve damarlarından kan alınmasının uygun olacağına ilişkin bazı bilgilere ve uygulama örneklerine yer verilmiştir (Ebû Dâvûd, “Ṭıb”, 5; İbn Mâce, “Ṭıb”, 21). İbn Kayyim el-Cevziyye, hadislerde mevcut tavsiye ve bilgilerin, dönemindeki tıp âlimlerinin tesbitleriyle uyum içinde bulunduğunu, meselâ bu âlimlerin kanaatine göre ayın hareketine bağlı olarak kan basıncının arttığını, ay ortası ile onu takip eden haftanın hacamat için en uygun zaman olduğunu, âcil durumlar hariç bu zaman dilimi içinde hacamat yapmanın daha faydalı olacağını söyler (eṭ-Ṭıbbü’n-nebevî, s. 42, 45). Buhârî’nin yukarıdaki hadisleri zayıf bulduğu için eserine almadığını kaydeden İbn Hacer ve Aynî gibi âlimler ise hacamat için belli bir zaman tayininin söz konusu olmadığını belirtirler (Fetḥu’l-bârî, XXI, 266-267; ʿUmdetü’l-ḳārî, XVII, 374-375).

Ayın kendi yörüngesi üzerindeki çeşitli konumlarına göre denizlerde, hatta karalarda ve atmosferde med ve cezir olaylarının meydana geldiği, bunun da yeni ay ve dolunay dönemlerinde en yüksek seviyeye ulaştığı bilinmektedir. Günümüzde yapılan bazı araştırmalar ayın insan vücudu üzerinde de benzer etkiler meydana getirdiğini, dolunay günlerinde vücuttaki hormon ve sıvı dengesinde değişmeler görüldüğünü, kadınlardaki doğum ve âdet görme kanamalarının daha şiddetli olduğunu ortaya koymuştur. Bu sebeple hacamat için belli zaman dilimleri tavsiye eden hadislerin hadis tekniği açısından incelenmesi yanında yeni ilmî araştırmalar ışığında değerlendirilmesinden de ilgi çekici sonuçların çıkacağı anlaşılmaktadır.

Hz. Peygamber’in, kendisine hacamat uygulayan ve aynı zamanda bir köle olan Ebû Taybe’ye bir ödemede bulunduğu bilinmektedir (Buhârî, “Büyûʿ”, 39, “Ṭıb”, 13). Enes b. Mâlik, hacamat ücretinin helâl olup olmadığına dair bir soruya bu olayı naklederek cevap vermiştir (Müslim, “Müsâḳāt”, 62). Onun rivayetinde yapılan ödemenin ücret olup olmadığı açıkça belirtilmezken İbn Abbas bu olayda Resûl-i Ekrem’in ücret ödediğini kaydederek, “Eğer haram olsaydı Peygamber vermezdi” der (Buhârî, “Büyûʿ”, 39, “İcâre”, 18; Müslim, “Müsâḳāt”, 66). Öte yandan Resûl-i Ekrem’in kan bedelini yasakladığı (Buhârî, “Büyûʿ”, 25, 113) ve hacamatçının kazancının pis olduğunu söylediği (Ebû Dâvûd, “Büyûʿ”, 38; Tirmizî, “Büyûʿ”, 46) rivayet edilmektedir. Bazı âlimler, ilk hadisteki kan bedelini doğrudan kan satışı karşılığında alınan ücret olarak, bazıları da hacamat ücreti olarak yorumlamışlardır. Hadisi rivayet eden Ebû Cühayfe’nin hacamat yapan bir köle satın aldığı ve onun hacamat aletlerini kırdığı, bu davranışının sebebi sorulunca da bu hadisi rivayet ettiği (Aynî, ʿUmdetü’l-ḳārî, IX, 287-288; İbn Hacer, IX, 165, 300-301) dikkate alınırsa en azından ravinin yorumunun bu istikamette olduğu düşünülebilir.

Bu farklı rivayetler karşısında ashaptan itibaren değişik ictihadlar ortaya çıkmıştır. Bazı âlimler Hz. Peygamber’in yasaklamasını, hacamatın daha ziyade köleler tarafından icra edilen ve sosyal statü açısından düşük sayılan bir meslek oluşuna bağlayarak hür kişilerin hacamattan ücret almasının câiz olmadığını söylerken bazıları da yasağın sebebini, hacamatın müslümanlar arasında ücretsiz yapılması gereken bir hizmet ve görev oluşuna bağlar. Bir görüşe göre ücret alınması önceleri yasakken sonradan serbest bırakılmıştır; bir başka görüşe göre ise hadisteki yasak onun haram olduğunu değil tenzîhen mekruh olduğunu göstermektedir.

Hadis kaynaklarında, Resûl-i Ekrem’in hacamat yapanın da yaptıranın da orucunun bozulacağını söylediği (Buhârî, “Ṣavm”, 32; Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 29; Tirmizî, “Ṣavm”, 60), kendisinin oruçlu iken hacamat yaptırdığı (Buhârî, “Ṣavm”, 32, “Ṭıb”, 11; Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 30), hacamatın orucu bozmayacağını ifade ettiği (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 31; Tirmizî, “Ṣavm”, 24) şeklinde farklı rivayetler yer almaktadır. Enes b. Mâlik, oruçlu iken hacamat yaptırmadıklarını ifade ederken bunu hacamatın oruçluya sıkıntı vereceği hususuna bağlamaktadır (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 30). Birinci hadisi esas alan Hanbelîler’e göre hacamat orucu bozar. Fakat çoğunluk bu hadisin neshedildiğini ileri sürerek hacamatın orucu bozmayacağını belirtir. Buna rağmen bu âlimler de oruçluya sıkıntı verebileceğinden hareketle hacamatın iftardan sonraya bırakılmasını tavsiye ederler.

Hz. Peygamber’in ihramlı iken hacamat yaptırdığı bilinmektedir (Buhârî, “Ṣavm”, 32, “Ṭıb”, 12, 14, 15; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 35); bundan dolayı ihramlının hacamat yaptırması câiz görülmüştür. Hacamattan önce vücudun ilgili kısmının tıraş edilmesi halinde bazı âlimlere göre tıraşla ilgili genel hükümler geçerli iken bazılarına göre bu konuda özel ruhsat söz konusu olup fidye gerekmez veya miktar tesbitinde bu durum hafifletici sebep olarak değerlendirilir.

Hacamatın abdesti bozup bozmadığı konusunda mezheplerin kanamayla ilgili görüşleri geçerlidir. Kanamanın abdesti bozduğunu söyleyen Hanefî, Hanbelî ve Zeydî âlimlerine göre kanlı hacamat abdesti bozar, Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre ise bozmaz.