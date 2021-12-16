2022 yılı asgari ücreti açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 4 bin 250 TL olacağını açıkladı.

Türkiye'nin odaklandığı asgari ücret pazarlıkları sona erdi.

1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde devam eden görüşmeler bugün tamamlandı.

Merakla beklenen 2022 yılı asgari ücreti belli oldu.

Ücrete yapılan zammı açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeleri yürüten Bakan Vedat Bilgin, işçi ve işveren taraflarıyla birlikte kameraların arşısına geçti.

22 ASGARİ ÜCRETİ 4 BİN 250 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl asgari ücretin 1425 tl zam yapılarak 4 bin 250 TL olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca insanı yakından ilgilendiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız tarafından bana aktarılan görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacaktır.

"ÇALIŞANIN DURUMUNA GÖRE BU RAKAM YÜKSELECEK"

Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir.

SON 50 YILIN EN YÜKSEK ZAMMI

Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret olarak söylüyorum, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."