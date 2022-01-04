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2022 Yılbaşında Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | 2022 Zamlı Sigara Fiyat Listesi

Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 2022 Yılbaşında Sigaraya ne kadar zam gelecek?, Sigaraya ne kadar zam geldi?, Hangi marka sigaralara zam geldi?, Sigaranın yeni fiyatı?, Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri?, 2022 Sigara Fiyat Listesi, 2020'de Sigaraya Yüzde 30 Zam Geliyor, Zam gelen sigaralar listesi...

2022 Yılbaşında Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | 2022 Zamlı Sigara Fiyat Listesi
04 Ocak 2022 Salı 23:02

2022 Yılbaşında Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | 03 Ocak 2022 Zamlı Sigara Fiyat Listesi

Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 2022 Yılbaşında Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 2022 Sigara Fiyat Listesi, 2022'de Sigaraya Zam Geldi, Zam gelen sigaralar listesi...

Her yıl olduğu gibi sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları bu yıl da düzenlendi.

Dün, içki ve sigaranın ÖTV maktu tutarlarına yüzde ÜFE oranında yani yüzde 47,40 oranında zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte sigara şirketleri de yeni fiyat listlerini açıklamaya başladı.

İlk olarak Philip Morris grubuna ait sigaraların yeni fiyat listesi paylaşıldı. Philip Morris grubundan sonra BAT ve JTI grubu da sigara fiyatlarını artırdı.

PAKET BAŞI 4 LİRA

Paket başı 4 lira zam gelirken en ucuz sigara 21.50 TL'den, en pahalı sigara da 25.00 TL'den satışa sunuldu.

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

PHILIP GRUBU

Marl ED: 23.00 TL

Marl To: 23.00 TL

Marl: 25.00 TL

Parl: 25.50 TL

Parl MID: 24.50 TL

Mur: 23.00 TL

Chst: 21.50 TL

Lrk: 22.00

LM: 21,50

JTI GRUBU

Wnstn Sl: 22 TL

Wnstn Dp Ble 22 TL

Wnstn: 23 TL

Cml Sl: 21,5 TL

Cml: 22 TL

Mnte Crlo Sl: 21,5 TL

Mnte Crlo : 21,5 TL

LD: 21,5 TL

BAT GRUBU

Knt D.B-Swtch: 22.00 TL

Knt D.R.B: 22.00 TL

Knt: 23.00 TL

Knt Slms: 25.00 TL

Rthmns: 21.50 TL

Tkl 2000: 21.50 TL

Tkl 2001: 21,50 TL

Vcry: 22.00 TL

Pll Mll: 22.00 TL

Smsn: 22.00 TL

Mltpe: 22.00 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
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