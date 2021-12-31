2022 Yeşil Pasaport Yenileme İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Yeşil Pasaport Yenileme Ücreti Ne Kadar?

2022 Yeşil pasaport yenileme için gerekli belgeler işlemlere sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için önem kazanmaktadır. Hazırlanan evrakların güncel ve doğru olması gerekmektedir.

2022 Yeşil pasaport yenileme için gerekli belgelerde istenen tüm evrakları eksiksiz şekilde tamamlamanız gerekmektedir. Pasaportunuz süresi dolunca gereken adımlar takip edilmelidir.

2022 Yeşil Pasaport Yenileme Ücreti Nereye Yatırılır?

Defter bedeli, harç ödemesi yapacak olan kişilerin ödemelerini çeşitli kanallardan yapması mümkündür.

• PTT şubeleri • Vergi dairesi müdürlükleri • Anlaşmalı özel ve yarı devlet bankaları • Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden ödemeler yapılabilmektedir.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yeşil pasaport için gerekli evraklar sıralanırsa,

• Kimlik numarası yazılı T.C kimlik belgesi • Yeni çekilmiş, 2 adet, beyaz arka planda biyometrik fotoğraf • Çalışılan kurumdaki yetkili kişinin imzaladığı, onayladığı talep formu • Başvuru yapan kişi emekli memursa, memuriyet derecesini gösteren bir belge • Öğrenime devam eden kişiler için öğrenim belgesi • Reşit olmayan kişiler için ailesi tarafından imzalanmış bir muvafakat name, başvuru yapılan gün dikkate alınmalıdır. • Eski pasaport, varsa • Başvuru yapan engelliyse, engelli sağlık raporu • Defter bedeli (pasaport) hazırlanarak kurum üzerinden işlemler tamamlanmalıdır.

Yeşil Pasaport Yenilemek İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Yeşil pasaport yenilemek için başvuru yapmak isteyenlerin, önceden İl nüfus müdürlüğünden randevu alması gerekmektedir. İlçede oturanların en yakın ilçe veya il müdürlüklerine ulaşarak yönlendirmeleri takip etmesi gerekmektedir. Yeşil pasaport başvurusu için epasaport.gov.tr adresindeki randevu günlerini değerlendirebilirsiniz.

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