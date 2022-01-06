2022'ye girerken benzine, motorine, LPG'ye, elektriğe ve doğalgaza büyük zam

2021'de zamlarla beli bükülen vatandaşlar yılın son gününde 2022 yılı için gelen zamlarla adeta şok oldu. Yılbaşını kutlamaya başlayan vatandaşlar önce motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG'de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleşen zamla şaşkınlığa uğradı. Akaryakıt zammını elektrik ve doğalgaz zamları takip etti. Zamları Hakkari'den Edirne'ye, Kahramanmaraş'tan, Trabzon'a yüzbinlerce kişi Haber46'dan takip etti.

Türkiye 2022 sabahına çok büyük zamlarla uyandı. 2021'den 2022'ye girdiğimiz ve her şeyin daha güzel olması dileklerinde bulunduğumuz gece sağanak gibi gelen zamlarla adeta milletçe büyük şok yaşadık. Ancak 2022'nin ilk gününden geçerli olmak üzere yapılan zamlar vatandşı isyan ettirdi. Sosyal medyada yorum yapan yüz binlerce kişi bu zamlarla 2022 ile ilgili tüm umutlrının yıkıldığını ifade ettiler.

İLK ÖNCE AKARYAKIT ZAMMI İLE SARSILDIK

Dün gece ilk olarak akaryakıt zammı gündeme bomba gibi düştü. EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Yani akaryakıt zammı 2022 yılına girdiğimiz saniyeden itibaren pompaya yansıtıldı. Sabhaa kadar bile beklenemedi.

AKARYAKIT ZAMMINI ELEKTRİK ZAMMI TAKİP ETTİ

Yılbaşını kutlamaya hazırlanan vatandaşlar daha akaryakıt zammının şokunu atlatamadan elektriğe yapılan zamla bir defa daha sarsıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete’deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi.

GECENİN SÜRPRİZİ DOĞALGAZ'DAN GELDİ

Tüm zamlara rağmen halen yeni yıl için iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlara son darbe doğalgazdan geldi. 2022 yılına umutla girmek isteyen vatandaşlar akaryakıt ve elektrikten sonra doğalgaz zammıyla bir defa daha yıkıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde 2022 yılı ocak ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 50 zam geldi.

ULUSAL BASIN ZAMLARI GÖRMEDİ! TÜRKİYE HABER46'YI TAKİP ETTİ

2022 yılına girerken rka arkaya gelen dev zamları ulusal basının dev iismleri ise ya hiç görmedi ya da kıyıda köşede yer verdiler. Hürriyet, Milliyet, sabah, A Haber, Yeni Şafak, Habertürk, CNN Türk gibi basın kuruluşları bu zamları es geçti. Haber sitelerinin manşetlerine almadılar.

Tüm zamları dakikası dakikasına giren haber46 ise gece boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin hemen tüm illerinden yüz binlerce kişi zamları Haber46'dan takip etti. Doğru haberciliğin önemli iismlerinden Haber46, ulusal haber sitelerinin yapamadığını yaptı ve vatandaşın sesi oldu.