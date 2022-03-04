2022 Trendyol Hızlı Market Başvurusu Nasıl Yapılır?

Trendyol Hızlı Market Başvuru Nasıl Yapılır? 2022

Türkiye’de çok sayıda vatandaşın rağbet ettiği e-ticaret sitelerinden Trendyol, yeni girişimi olan "Hızlı Market hizmetini" kullanıcılarının hizmetine sundu. Trendyol'un bu yeni hizmeti, kullanıcıların alışverişlerini evlerinden çıkmadan yapmalarına imkan tanıyor. Trendyol’un yeni hizmeti bazı illerimizin belirli semtlerinde hizmete girdi ve şu anda sadece uygulamanın izin verdiği semtlerde oturanlar kullanılabilmektedir. İnternetin artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasıyla birlikte, e-ticaret platformları her geçen gün daha fazla vatandaşlarımız tarafından tercih edilmektedir. Dolayısıyla, ülkemizde aktif olarak hizmet veren büyük e-ticaret platformları bulunmaktadır, bu e-ticaret site listelerinin baş taraflarında yer alan sitelerin biride Trendyol’dur.

Trendyol, zaman zaman çeşitli tartışmalara konu olsa da Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biridir. Bugüne kadar tüketicilere milyonlarca ürün sunan platform, yeni bir hizmet sunmaya başladı. Trendyol’un “Hızlı Market” adlı yeni hizmeti, kullanıcıların online alışveriş yapmasına olanak sağlıyor.

Trendyol Hızlı Market 2022

Trendyol’un yeni hizmeti bazı illerimizin belirli semtlerinde hizmete girdi ve şu anda sadece uygulamanın izin verdiği semtlerde oturanlar, Trendyol’un Hızlı Market özelliği 09:30 – 21:30 saatleri arasında kullanılabilir. Bu hizmeti kullanarak yaptığınız alışverişler yaklaşık 1 saat içerisinde tarafınıza ulaştırılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak Hızlı Market özelliğini kullanarak ilgili mağazaların stoklarında bulunan tüm ürünlere ulaşabilir, yani anlaşmalı market zincirinde ihtiyacınız olan bir ürün varsa o ürüne kolayca ulaşabilirsiniz.

Trendyol’un yeni hizmeti şu an anlaşmanın imzalandığı sitelerde aktif olarak kullanılabiliyor. Hızlı Market özelliğinin gelecekte daha büyük lokasyonlarda kullanılması bekleniyor. Trendyol’un internet üzerinden market alışveriş imkan veren yeni fonksiyonelliğinin başarısını zaman gösterecek gözüküyor.

Trendyol Hızlı Market Nasıl Kullanılır?

Trendyol’un online market işine gireceği bir süredir söylentiler arasındaydı. Şimdilerde ise bu gerçekleşti. Trenyol’un Hızlı Market özelliği, kullanıcıların evlerinden çıkmadan alışveriş yapmalarına olanak sağlayarak farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Fakat en azından şimdilik bu özellik Trendyol’un yeni hizmeti bazı illerimizin belirli semtlerinde hizmete girdi ve şu anda sadece uygulamanın izin verdiği semtlerde oturanlar kullanılabilmekte ve tüm Türkiye'ye bu uygulamayı yaymak için site yöneticileri çalışmalarını sürdürüyor.

Trendyol, Hızlı Market fonksiyonu için bazı yerlerde market zincirleriyle işbirliği yaptı. Kullanıcılar, Trendyol’un kabul ettiği market zincirlerine yakın bir yerde yaşıyorlarsa bu özelliği rahatlıkla kullanabilirler. Ayrıca Trendyol, Hızlı Market özelliği kapsamında kullanıcıları ağır ödemeler yapmaya zorlamıyor. Hizmet, sadece 3,99 TL teslimat ücreti ile 20 TL ve üzeri alışverişlerde kullanılabilir.

Trendyol Hızlı Market Siparişi Nerelerden Verilir?

Yukarıda yazımızda da belirttiğimiz gibi Trendyol, Hızlı Market için bazı yerlerde market zincirleriyle işbirliği yapmıştı. Bu marketler ise;

Happy Center,

Teslimus,

Kim Market,

Özkuruşlar,

Namlı Market,

Üçler Süpermarket,

Beyaz Fırın,

Gourmet Garage,

Snowy,

Algida,

Ondan Market,

Seyhanlar Market

satış noktalarından sipariş verebilmektedir. İlerleyen günlerde diğer satış noktalarını da eklenmek için tüm Türkiye'ye bu uygulamayı yaymak için site yöneticileri çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca trendyol mobil uygulaması üzerinden hızlı market kategorisini seçerek siparişlerinizi anında oluşturarak sipariş verebilirsiniz, Ancak yapacağınız alışverişlerde kapıda ödeme sistemi mevcut değildir. Siparişlerinizi oluşturduktan sonra sipariş tutarınızın en az 20 TL olması da gerekmekte ve ödemeyi Trenyol Online Ödeme sayfasından yalnızca kredi kartı ile yapabilirsiniz.

Trendyol Hızlı Market Başvuru 2022 Trendyol Yemek Başvurusu

Trendyol hızlı market uygulama geçildiğinden ve diğer bölgelere de yayılacağından Trendyol hızlı market başvuru ve trendyol yemek başvurusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Trendyol Yemek şimdi İstanbul’da, ilerleyen zamanlarda da Trendyol hızlı market Ankara ve diğer şehirlerde kullanıma geçecektir. Siz de başvurunuzda satılacak ürün kategorisi bölümüne Restoran (Trendyol Yemek) olarak işaretlemeli ve diğer bilgileri eksiksiz doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Yukarıdaki görselde olduğu gibi sizden istenen bilgiler bunlardır. Başvuru için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Trendyol hızlı market kurye başvurusu yapabilmek ve Trendyol go kurye başvurusu hakkında detaylı bilgi için Trendyol Go Kurye Maaş ve Şartları 2022 (Motorlu Kurye) tıklayınız.