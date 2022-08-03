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2022 temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre, temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 79,60, aylık yüzde 2,37 olarak açıklandı.

2022 temmuz ayı enflasyonunu açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı.

Merakla beklenen enflasyon oranı aylık ve yıllık olarak yükselirken, gelen veriler beklentilerin altında gerçekleşti.

TÜFE, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 oldu.

Yıllık en fazla ulaştırma fiyatları artış gösterdi

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

Aylık en fazla sağlık harcamaları arttı

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 68,46, aylık yüzde 3,49 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,81 olarak gerçekleşti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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