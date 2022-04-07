zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi alımı kura çekimi sonuçları SORGULAMA EKRANI

2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 6-7 Nisan 2022 Kura Sonuçları, SAĞLIK BAKANLIĞI kura sonuçları isim listesi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ikinci gününde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi, şoför, klinik destek elemanı ve bakım onarım hizmetleri alanlarında 10 bin personel alımı için son adıma gelindi. Dün başlanan kura çekimi bugün de takip ediliyor. Canlı yayın ile duyurulan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları meslek ve il bazında sırayla gerçekleşiyor. İŞKUR personel alımı işbirliği ile gerçekleştirilen alımda başvurular 21 Mart tarihinde sonlanmıştı. Dün çekilen kura için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı (iscisonuc.saglik.gov.tr) sık sık ziyaret ediliyor. Her geçen saniye bir ismin açıklandığı sonuçlar için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi gündemde. İşte 10 bin personel alımı kura çekimi canlı yayın ve sonuçları…

2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi alımı kura çekimi sonuçları SORGULAMA EKRANI
Ömer
Ömer
07 Nisan 2022 Perşembe 18:11

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2022 (iscisonuc.saglik.gov.tr)/ 7 NİSAN CANLI YAYINI || Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı isim listesi EKRANI...

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 için gözler bakanlığın canlı yayınında. İl ve meslek grubu sırasıyla açıklanan yeni günde belirli illerde istihdam edilecek personeller için kura çekimi gerçekleşiyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nihai liste ile isimler toplu bir şekilde duyurulacak. Bu noktada Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı da takip ediliyor. 10 bin personel alımı için atılacak son adım ardından yerleştirmeler gerçekleşecek. Peki, 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA I 6-7 NİSAN

Sağlık Bakanlığı canlı yayınında noterle birlikte gerçekleştirilen kura çekimleri devam ediyor. Dün açıklanan pek çok il için sonuçlar bakanlığın sonuç sisteminden duyuruluyor. İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.

İSİM İSİM KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

6 NİSAN KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

7 NİSAN KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Sağlık Bakanlığı #kura sonuçları #işkur kura sonuçları
8 Nisan Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları
8 Nisan Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları
0
8 Nisan Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
8 Nisan Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
8 Nisan Cuma Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
8 Nisan Cuma Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.