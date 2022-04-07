2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi alımı kura çekimi sonuçları SORGULAMA EKRANI

2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 6-7 Nisan 2022 Kura Sonuçları, SAĞLIK BAKANLIĞI kura sonuçları isim listesi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ikinci gününde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi, şoför, klinik destek elemanı ve bakım onarım hizmetleri alanlarında 10 bin personel alımı için son adıma gelindi. Dün başlanan kura çekimi bugün de takip ediliyor. Canlı yayın ile duyurulan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları meslek ve il bazında sırayla gerçekleşiyor. İŞKUR personel alımı işbirliği ile gerçekleştirilen alımda başvurular 21 Mart tarihinde sonlanmıştı. Dün çekilen kura için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı (iscisonuc.saglik.gov.tr) sık sık ziyaret ediliyor. Her geçen saniye bir ismin açıklandığı sonuçlar için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi gündemde. İşte 10 bin personel alımı kura çekimi canlı yayın ve sonuçları…
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2022 (iscisonuc.saglik.gov.tr)/ 7 NİSAN CANLI YAYINI || Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı isim listesi EKRANI...
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 için gözler bakanlığın canlı yayınında. İl ve meslek grubu sırasıyla açıklanan yeni günde belirli illerde istihdam edilecek personeller için kura çekimi gerçekleşiyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nihai liste ile isimler toplu bir şekilde duyurulacak. Bu noktada Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı da takip ediliyor. 10 bin personel alımı için atılacak son adım ardından yerleştirmeler gerçekleşecek. Peki, 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
İşte detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA I 6-7 NİSAN
Sağlık Bakanlığı canlı yayınında noterle birlikte gerçekleştirilen kura çekimleri devam ediyor. Dün açıklanan pek çok il için sonuçlar bakanlığın sonuç sisteminden duyuruluyor. İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.
İSİM İSİM KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
6 NİSAN KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
7 NİSAN KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak.
KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!