2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi alımı kura çekimi sonuçları SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2022 (iscisonuc.saglik.gov.tr)/ 7 NİSAN CANLI YAYINI || Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı isim listesi EKRANI...

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 için gözler bakanlığın canlı yayınında. İl ve meslek grubu sırasıyla açıklanan yeni günde belirli illerde istihdam edilecek personeller için kura çekimi gerçekleşiyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nihai liste ile isimler toplu bir şekilde duyurulacak. Bu noktada Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı da takip ediliyor. 10 bin personel alımı için atılacak son adım ardından yerleştirmeler gerçekleşecek. Peki, 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA I 6-7 NİSAN

Sağlık Bakanlığı canlı yayınında noterle birlikte gerçekleştirilen kura çekimleri devam ediyor. Dün açıklanan pek çok il için sonuçlar bakanlığın sonuç sisteminden duyuruluyor. İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.

İSİM İSİM KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

6 NİSAN KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

7 NİSAN KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!