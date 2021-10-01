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2022 Resmi Tatiller: 2022 Yılı Dini Bayramlar ve Tatil Günleri Tarihleri

Senenin belirgin günleri dini, milli veya kültürel öneme sahip bazı olaylar nedeniyle resmi tatil olarak kabul edilir. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kabul edilir. Her sene resmi tatil günleri farklılık gösterir. Bu yüzden öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları resmi tatil günlerine göre önceden hazırlıklarını planlar. Uzun ve stresli çalışma ve eğitim hayatı geçirenler için resmi tatil günleri dinlemede yardımcı olur. 2022 yılı resmi tatiller takvimi ile ilgili içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

2022 Resmi Tatiller: 2022 Yılı Dini Bayramlar ve Tatil Günleri Tarihleri
01 Ekim 2021 Cuma 10:52

1 Ocak Yılbaşı Cumartesi gününe denk gelmektedir.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi


Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

Milli, dini ve kültürel öneme sahip olaylar nedeniyle sene içerisinde bazı günler resmi tatil olarak ilan edilir. Her sene resmi tatil günleri farklıdır. Hem dinlenmeye hem de günün anlam önemine yönelik kutlamalara imkan sağlayan resmi tatiller yoğun, stresli çalışma hayatına ara vermeye de imkan sağlar.

2022 Resmi Tatiller Takvimi

 

Yılbaşı: 1 Ocak  Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi            

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar           

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba        

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9  - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı 

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

2022 Yılbaşı Tatili

2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.

2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 Emek ve Dayanışma Günü

2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 Ramazan Bayramı

2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2022 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 Kurban Bayramı

2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

 

2022 Demokrasi Bayramı

2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

 

2022 Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2022 #resmi #tatiller #dini #bayram #milli bayram #tatil #günleri #tarihler
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