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2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramına 11 gün kala bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu. Bayramın 9 günlük tatil olabilmesi için iki gün idari izin gerekiyor. İşte detaylar...

2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kamusaati
Kamusaati
22 Nisan 2022 Cuma 00:52

Ramazan Bayramına 11 gün kala bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu. Bayramın 9 günlük tatil olabilmesi için iki gün idari izin gerekiyor. İşte detaylar...

Bayram tatili kaç gün olacak?

MİLYONLAR TATİL HESABINA BAŞLADI

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Hafta içi günlerine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlarda bayram tatili merakı başladı.

9 GÜNLÜK TATİL İÇİN HESAP

30 Nisan 2022 Cumartesi---Hafta sonu tatili

1 Mayıs 2022 Pazar--------İşçi Bayramı- Hafta sonu tatili

2 Mayıs 2022 Pazartesi------Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Salı-----------Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Çarşamba----Ramazan Bayramı 3. günü

5 Mayıs 2022 Perşembe----Mesai günü

6 Mayıs 2022 Cuma -------Mesai günü

7 Mayıs 2022 Cumartesi-----Hafta sonu tatili

8 Mayıs 2022 Pazar---------Hafta sonu tatili

2022 Yılının Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı, 4 Mayıs Çarşamba günleri yaşanacak, toplam üç gün sürecek.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA UZAMIŞTI

Geçtiğimiz bazı yıllarda Ramazan Bayramı hafta içi günlerine denk geldiğinde bayram tatili uzatılmıştı. Bu bayram için de aynı sorular peş peşe gelmeye başladı. Ramazan Bayramı tatiline 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri de eklenir ise bayram tatili dokuz gün oluyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENECEK

Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çalışanlar iki günlük süre idari izinli sayılır ise tatil 9 gün olacak. Fakat iki günlük süre idari izin olarak verilmez ise çalışanlar iki günlük yıllık izin kullanıp tatillerini 9 güne çıkartabilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ramazan bayramı #2022 Bayram tatili #kaç gün
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