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2022 Ramazan Bayramı Namaz Saatleri | 81 İlin Bayramı Namazı Saat Kaçta?

11 ayın sultanı Ramazan 1 Mayıs 2022 tarihinde Arefe günü ile birlikte sona erecek. İslam'ın şartlarından biri olan ve sağlığı elveren her bireyin yerine getirmesi gereken ibadet olan oruç ibadeti sonrasında İslami bayram olan ramazan bayramı kutlanacak.

2022 Ramazan Bayramı Namaz Saatleri | 81 İlin Bayramı Namazı Saat Kaçta?
Ömer
Ömer
23 Mart 2022 Çarşamba 17:39

11 ayın sultanı, Çok mübarek bir ay olan, Ramazan ayını oruçla geçirilmesinden ardından oruç tutma ayını tamamlamasının ardından 3 gün süreyle devam edecek olan Ramazan Bayramı'nın ilk namazı Ramazan bayramı namazını eda edecek, Müslümanların arşa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili. Cemaat halinde kılınacak bayram namazı Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.

2 Mayıs 2022 Pazartesi Günü bayramın ilk günü tüm yurtta ve islam dinine mensup bireylerin camilerde kılacağı bayram namazı ile başlamış olacak. 

Ramazan Ayı ise 2 Nisan 2022 tarihinde başlayacak 1 Mayıs 2022 tarihinde arefe günü sona erecek. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan bayramı başlayacak  3 Mayıs 2022 Salı ve  4 Mayıs 2022 Perşembe de 3 gün süreyle bayram kutlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı tarihi yaklaştığında bayram namazına ilişkin açıklama yapılmaktadır. Namaz saatlerini aşağıdaki Kırmızı yazıya tıklayarak açılacak olan sayfadan il ve ilçenizi seçerek gerçek bilgilere ulaşabilir böylece bayram namazı saatinizi şimdiden öğrenebilirsiniz

2022 YILI RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

RAMAZAN Bayramı namazı nasıl kılınır, BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?, NASIL NİYET EDİLİR?

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Kaynak: Kamu Saati Özel
RAMAZAN Bayramı namazı nasıl kılınır, BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?, NASIL NİYET EDİLİR?
RAMAZAN Bayramı namazı nasıl kılınır, BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?, NASIL NİYET EDİLİR?
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