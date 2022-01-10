2022 ödenek ve prim ücretleri belli oldu! İşte SGK'nın duyurduğu yeni rakamlar!

2022 yılında asgari ücret ve emekli maaşlarına zam gelmesinin ardından şimdi de yardım için alınan aylıkların ücretleri de değişti. SGK, 2022 yılında verilecek emzirme ve cenaze ödenekleri ile prim kesintisinden muaf tutulacak yemek ve aile yardımı tutarlarını belirledi. İşte yeni ücretler...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm çalışanları ve yardım alan vatandaşları ilgilendiren önemli yeni genelgeyi yayımladı.



EMZİRME, CENAZE, DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMA PRİMLERİ DEĞİŞTİ



Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine kadar yeni rakamları açıkladı.



Doğum sonrası, sigortalı kadınlara ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenen emzirme ödeneği bu yıl 316 liraya çıkarıldı. Geçen yıl bu rakam 232 lira olarak uygulanıyordu.



İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen kişilerin hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği de yükseldi.



2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL'ye çıktı.



YEMEK PARASI, ÇOCUK VE AİLE YARDIMINDA SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİ İSTİSNA



4/A statüsünde çalışanlara yapılan tüm ödemelerden kural olarak sigorta primi kesiliyor. Yemek, çocuk ve aile yardımının her yıl belirlenen tutarı ise istisna tutuluyor. 2022 yılında prim kesintisinden istisna edilecek tutar yemek parasında günlük 10.01 TL, çocuk yardımında aylık 100.08 TL, aile yardımında aylık 500.40 TL olarak uygulanacak.



2022 AYLIK GSS PRİMİ 50.12 TL



Sigortalı bir işte çalışmayan, anne – baba veya eşinden dolayı bakmakla yükümlü olunan durumunda olmayan kişilerin aylık genel sağlık sigortası (GSS) primleri 107.32 TL'den 150.12 TL'ye çıkacak. Türk vatandaşı olan soydaşların Türkiye'de yaşamayan anne babaları için ödemeleri gereken aylık GSS prim tutarı da aynı şekilde 50.12 TL olacak.



2022 RAPOR PARASI KAÇ TL?



İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.



Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.



2022 DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI



Asgari ücretteki artış doğum ve askerlik hizmet borçlanmasını da etkiledi. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.



2022 YURTDIŞI BORÇLANMA PRİMİ



Yurt dışı borçlanması yapanlardan ise prime esas kazancın yüzde 45'i oranında prim alınıyor.



Gurbetçiler 2022 yılında yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75 lira 6 kuruş prim ödeyecekler.



Öte yandan kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı ödeme yapabiliyor. 2022 yılında günlük 33 lira 36 kuruş prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilecekler.