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2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti.

2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti
26 Ocak 2022 Çarşamba 14:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan, kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. Bakanlık, maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %30,95 oranında artırdı.

Genelgeye göre 1 Ocak-30 Haziran2022 tarihleri arasını kapsayan dönemde aylık katsayı 0,235445 olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücreti de netleşmiş oldu.

Bu verilere göre 2022 yılı birinci altı ayı için net ek ders ücretleri şu şekilde olacaktır;

"Ders ücretlerine" ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm şu şekildedir:

Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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