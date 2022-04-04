2022 Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu

Nisan ayında konutunu ya da iş yerini kiraya veren ya da sözleşmesini yenileyen mal sahipleri, kira artışını en fazla yüzde 29,88 olarak uygulayabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıklayınca kira zam oranları da belli oldu.

2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

TÜFE'NİN 12 AYLIK VERİSİNE GÖRE HESAPLANACAK

Kira fiyat artışı, TÜİK'in on iki aylık yüzde 29,88 verisine göre hesaplanacak. Ayrıca bu rakamın üzerinde artış yasal değil.

ÖRNEK KİRA HESAPLAMA

Kirası 2 bin lira olan dairenin kirası 2 bin 597 liraya yükseliyor.

Kirası 3 bin lira olan konutun kirası 3 bin 896 liraya çıkıyor.

4 bin liralık kira 5 bin 195 liraya yükseliyor.

5 bin liralık kira 6 bin 494 liraya yükseliyor