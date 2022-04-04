zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

2022 Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu

Nisan ayında konutunu ya da iş yerini kiraya veren ya da sözleşmesini yenileyen mal sahipleri, kira artışını en fazla yüzde 29,88 olarak uygulayabilecek.

2022 Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu
Ömer
Ömer
04 Nisan 2022 Pazartesi 18:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıklayınca kira zam oranları da belli oldu.

2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

TÜFE'NİN 12 AYLIK VERİSİNE GÖRE HESAPLANACAK

Kira fiyat artışı, TÜİK'in on iki aylık yüzde 29,88 verisine göre hesaplanacak. Ayrıca bu rakamın üzerinde artış yasal değil.

ÖRNEK KİRA HESAPLAMA

Kirası 2 bin lira olan dairenin kirası 2 bin 597 liraya yükseliyor.

Kirası 3 bin lira olan konutun kirası 3 bin 896 liraya çıkıyor.

4 bin liralık kira 5 bin 195 liraya yükseliyor.

5 bin liralık kira 6 bin 494 liraya yükseliyor


Kaynak: Kamu Saati Özel
TÜİK 2022 Mart ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK 2022 Mart ayı enflasyonunu açıkladı
0
İftar saat kaçta?, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller! 4 Nisan 2022 Pazartesi İftara Ne Kadar Kaldı?
İftar saat kaçta?, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller! 4 Nisan 2022 Pazartesi İftara Ne Kadar Kaldı?
0
5 Nisan Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
5 Nisan Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.