2022 Nikah İçin İstenen Gerekli Belgeler ve Ücreti

Evlenme İzin Belgesi nerden alınır?, NİKAH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?, Nikah Başvurusu Ne Zaman Yapılır?, Mal Ayrılığı Rejimi Belgeleri Nelerdir?, Nikah için ne kadar para lazım 2022?, Nikah günü nasıl alınır 2022?, Nikah günü ne zaman alınır 2022?, Evlilik belgeleri ve ücreti ile ilgili ayrıntılar dünya evine girmek isteyen çiftlerin en çok merak ettikleri konular arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar burada...

En stresli dönemler arasında gösterilebilen bu süreçte çiftler, nereye ne şekilde başvuru yapacaklarını bilmeleri halinde sadece birkaç günlük uğraşla tüm işlerini sonuçlandırabilmektedirler. Nikah için gerekli belgeler ve ücreti ile ilgili 2022 yılında değişen tüm koşulların tek tek anlatıldığı rehber yazımızda, tatlı telaşenizi rahatlıkla sonuçlandırmak için yapmanız gereken tüm işlemler hakkında merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilirsiniz.

NİKAH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Nikah işlemleri gerekli belgelerle birlikte doğru sıralamasını takip ederek gerekli başvuruların tamamlanmasını gerektirir. Bu süreçte zaman, eksiksiz belge ve ücretlerin yatırılması gibi önemli detayların atlanmadan tamamlanması önemlidir. Bu süreç birkaç gün sürer ve işler yolunda gitse bile bir nebze yorucu geçebilir. Nikah işlemleri için gereken belgelerden bahsetmeden önce bu sürecin ne şekilde işlediğini anlatarak işe başlayalım.

Nikah Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Nikaha başvuru tarihi için planlanan evlilik tarihi öncesi 6 aylık süreye dikkat edebilirsiniz. Tüm belgeleri topladıktan sonra 6 ay içinde evlilik başvurunuzu ilgili kanallara gerçekleştirebilirsiniz.

Nikah İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Nikah için başvuruda bulunmak istediğinizde karşınıza müracaat edebileceğiniz aşağıdaki üç seçenek çıkar:

Belediyeler

Belediyeler yaygın olarak tercih edilen ilk başvuru noktalarıdır. İkamet edilen il/ilçe belediyelerine başvuruda bulunan çiftler, gerekli belgeleri teslim ederek nikah için gün alabilirler. Eğer çiftlerden birisi ya da ikisi de ikamet ettiği yerleşim yeri dışında bir belediyeye bağlı evlendirme dairesine nikah için müracaat ediyorsa, evlilik izin belgesi alarak gerekli evrakların arasına eklemelidir.

Müftülükler

Müftülükler yaklaşık 4 yıldır nikah başvurusu kabul etmektedir. 2018 yılından bugüne dileyen çiftler, ilçe müftülüklerine nikah başvurusunda bulunabilmektedirler. Nikahın müftü tarafından kıyılmasını isteyen çiftler, ikamet ettikleri ilçe müftülüğüne gerekli başvuru evrakları ile birlikte müracaat edebilirler.

Köy Muhtarları

Köy muhtarlıkları nikah için başvurulacak noktaların sonuncusudur. Köy muhtarları nikah kıyma yetkisine sahiptir. Köyde yaşayan çiftler, evlenmek istediklerinde nüfus cüzdanları ve fotoğrafları ile birlikte köy muhtarına müracaat yapabilir. Sürecin devamında muhtar, sağlık raporu için ilçe hükümet tabipliğine ve evlenme ehliyet belgesi için ilçe nüfus müdürlüklerine gerekli evrakları hazırlar.

Evlenecek çiftler ise muhtar tarafından hazırlanan evraklarla birlikte sağlık ocağı ve nüfus müdürlüklerine giderek gerekli işlemleri tamamlar. Tamamlanan işlemler sonrası bu iki kurum, nikahı kıyacak olan köy muhtarına gerekli belgeleri teslim ederek nikah kıyma işlemleri için yetkiyi muhtara bırakır.

Nikah Başvurusu Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Nikah başvurusu tamamlanma süresi için net bir şey söylemek tam olarak doğru değildir. Gerekli belgeler için müracaat edilecek olan resmi kurumların mesai saatleri ve aralarında uzaklıklar değerlendirildiğinde, il/ilçe veya köy bazında yapılan müracaatlar için gerekli olan sürelerin farklı olacağı ortadadır.

Ortalama bir süre vermek gerekirse evlilik başvurusu için 2 ila 4 günlük bir sürenin yeterli geleceği söylenebilir. Bazı evrakların online ortama taşınması da düşünüldüğünde tüm belgelerin temini için 3 günden az bir sürenin yeterli geleceği düşünülebilir.

İddet Süresi Nedir?

İddet süresi daha önce evlenmiş olan ve yeniden evlenecek olan kişilerin kanuni olarak beklemeleri gereken süredir. Kesinleşen boşanma ardından hukuki olarak bireyin yeniden evlenebilmesi için 300 günlük sürenin geçmesi gereklidir. 300 günlük süre ise hamilelik, vb. bir durumun boşanma sonrası yaşanabilmesi halinde önlem olarak öngörülmesidir. Söz konusu kararın kaldırılması için boşanma sonrası kişi, aile mahkemelerine iddet davası açmalıdır.

Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek İçin Nereye Başvurulur?

Yabancı uyruklu ile evlenecek kişilerin başvuruları belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunulması gereklidir. Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancının evlenebildiği gibi farklı uyruklu yabancı olan iki kişi, bahsedilen yetkili mercilere müracaat ederek dünya evine girebilmektedirler.

2022 NİKAH ÜCRETLERİ NE KADAR?

Nikah ücretleri talep edilen nikah kıyılma yeri, gün ve diğer bazı belediyece belirlenen değişkenler doğrultusunda farklı seyreder. 2022 yılı için belediyeler, ortalama 150 TL ile 300 TL arasında nikah ücreti talep etmektedir. Düğün salonunda kıyılacak nikahlar için bu ortalama 750 TL ile 1.100 TL bandına yükselebilmektedir.

Çiftler dilerse nikahın sonrasını takiben belediyenin salonunda konuklarına içecek sunabilir. Bunun için ek ücret ödenmesi gereklidir. Aşağıda başlıklar halinde 5 büyükşehir için güncel nikah ücretleri bilgileri paylaşılmıştır.

Nikah Ücretleri Nereye Yatırılır?

Nikah ücreti ödemeleri belediyelerin veznelerine yatırılmaktadır. Çiftler kesin başvuru işlemini tamamlamanın ardından ücret ödemesini gerçekleştirerek nikah için gerekli belgeler ve ücreti ile ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirmiş kabul edilirler.

İstanbul Nikah Ücretleri 2022 İstanbul’da nikah ücreti hafta için ortalama 210 TL, hafta sonu ise 330 TL’dir. Eğer nikah salonunda 1 saatlik davet şeklinde nikah kıyılacaksa ortalama 1.025 TL, bahçe davetlerinde ise 1.840 TL ücret ödenmesi gereklidir. Ankara Nikah Ücretleri 2022 Ankara’da nikah ücreti hafta içleri 265 TL’dir. Hafta sonları ise iç nikahlar ortalama 660 TL, dış nikahlar ise ortalama 780 TL ücretle kıyılmaktadır. İzmir Nikah Ücretleri 2022 İzmir’de nikah ücreti evlendirme dairesi dışında nikah kıyılması halinde 165 TL, hafta sonu ve mesai saatleri dışında ise 820 TL’dir. Oda nikahlarında belediye sadece aile cüzdanı bedeli talep etmektedir. Bursa Nikah Ücretleri 2022 Bursa’da nikah ücreti hafta içleri ortalama 225 TL’dir. Hafta sonu ise 510 TL ile 650 TL arasında nikah ücretleri değişmektedir. Adana Nikah Ücretleri 2022 Adana’da nikah ücreti mesai saatleri içerisinde 200 TL’dir. Hafta sonları kıyılacak nikahlar ile dış nikahlarda 550 TL ücret ödenmesi gereklidir.

2022 RESMİ NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Resmi nikah başvurusunda istenen belgeler başvuru sürecinin önemli bir bölümünü oluşturur ve doğru kurumlardan mesai saatleri içerisinde temin edilerek eksiksiz olarak başvuru sırasında teslim edilmelidir. Bu dönemde evlenecek çiftlerin bir dosya hazırlamaları ve topladıkları tüm evrakları düzenli bir şekilde muhafaza etmelerini tavsiye ederiz.

Evlilik başvurularında gerekli olan belgeler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

Kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi Evlenme Beyannamesi Sağlık Raporu Vesikalık Fotoğraf Evlenme ehliyet belgesi İkametgâh belgesi Nüfus kayıt örneği

Yabancı Uyruklu Birisiyle Evlenmek İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Yabancı uyruklu birisiyle evleneceklerden istenen belgeler şu şekilde paylaşılmaktadır:

Noter tasdikli tercümesi ile birlikte pasaport Evlenme ehliyet belgesi T.C. vatandaşı için kimlik belgesi Doğum belgesi

İkamet Edilen Yer Dışında Evlenmek İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

İkamet dışı evlilik başvurusunda istenen belgeler resmi nikah belgeleri ile paraleldir. Çiftlerden birisi ya da her ikisi, ikamet ettikleri yer dışında evlenmek istediklerinde ek olarak evlenme izin belgesi alarak müracaatlarını tamamlamalıdır.

Kızlık Soyadını Kullanmak İsteyenlerden Hangi Belgeler İstenir?

Evlilik öncesi soyadını kullanacaklar gerekli beyanı evlilik işlemleri sırasında yapabilirler. Bu aşamada yapılmayan başvurular sonrasında kızlık soyadını kullanabilmek için henüz kimlik yenileme aşamasında nüfus müdürlüğüne başvurulması, bu aşamanın da kaçırılması halinde ise Aile Mahkemelerine dava açılması gereklidir. Evlilik işlemleri sırasında başvuru noktasından temin edilen soyadı dilekçesi doldurularak teslim edildiğinde, gerekli evraklar tamamlanmış olur.

Mal Ayrılığı Rejimi Belgeleri Nelerdir?

Mal ayrılığı rejimi belgeleri henüz nikah başvurusunda sırasında tamamlanarak teslim edildiğinde, olası mal ayrılığı ya da mal paylaşımı için gerekli sınırlar çizilmiş kabul edilir. Mal rejimini seçen çiftler nikah başvurusu sırasında yazılı olarak bu durumu belirtmeleri ve hazırlanan evlilik sözleşmesini sunmaları halinde gerekli başvuruyu tamamlamış kabul edilirler.

Reşit Olmayan Bireylerin Evlenmesi İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Reşit olmayan kadın ve erkeğin evlenebilmesi için yaşa göre iki farklı prosedür uygulanır. Eğer reşit olmayan birey 16 yaşında ise evlilik için mahkeme kararı gereklidir. Eğer 17 yaş tamamlanmış ise evlilik için velinin, veli yoksa ise yasal vasinin izni gerekmektedir.

Online Nikah Tarihi Alma

İnternetten nikah tarihi almak için tanımlanmış herhangi bir sistem bulunmamaktadır. Online nikah randevu sistemi adı ile e-Devlet’te ya da belediyelerin web sitelerinde herhangi bir işlem modülü ya da hizmet sayfası bulunmamaktadır. Çiftler, nikah başvurusu için mutlaka yetkilendirilmiş noktalara ve şahsen başvuruda bulunarak nikah günlerini alabilmektedirler.

RESMİ NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER NEREDEN ALINIR?

Resmi nikahta istenen belgelerin temini birbirinden farklı noktalara müracaat etmenizi gerektirir. Bahsedilen belgelerin bir kısmı sizde bulunsa da o evrakların da fotokopilerinin alınması için kırtasiyeye uğramanız gerekecektir. Başvuru noktalarının hemen hemen tamamı resmi makamlar olup, 08:00 – 17.00 mesai saatleri içerisinde istenen belgeyi almak için müracaatınızı tamamlamalısınız. Nikah için gerekli belgeler ve ücreti için belge belge aşağıda nerelere başvurmanız ve ne şekilde hareket etmeniz gerektiği detaylı olarak paylaşılmıştır.

Nüfus Cüzdanı

Kimlik belgesi halihazırda çiftlerin her ikisinde de mevcuttur. Evlilik başvurusu yaparken nüfus cüzdanı ile birlikte fotokopisi de gerekmektedir. Çiftler kimlik belgelerinin fotokopilerini çekerek nikah için dosya hazırlamaya başlayabilirler. Başvuruda kimlik belgesinin geçerli olması için bazı şartları taşıması istenmektedir.

Söz konusu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Nüfus cüzdanı son 10 yıl içerisinde değiştirilmiş olmalıdır. Fotoğrafın net ve seçilir olması gereklidir. Kimlik belgesindeki bilgiler okunaklı olmalı ve üzerinde mutlaka T.C. Kimlik Numarasının yazılı olmasına dikkat edilmelidir.

Evlenme Beyannamesi

Evlilik beyannamesi başvuru esnasında temin edilerek doldurulması gerekli bir evraktır. Bu evrak için ayrıca bir yere müracaat etmeniz gerekmez. Nikah işlemleri için başvuruda bulunduğunuz evlendirme dairesi yetkililerince verilen evlilik beyannamesini eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurarak, yetkiliye teslim etmeniz yeterlidir. Her duruma karşı hazırlıklı olmak için Beyannamenin bir kopyasını istemeyi unutmayın.

Evlenme Sağlık Raporu

Sağlık raporu evliliğe engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunup bulunmadığını gösterir bir belgedir. Özellikle kan uyuşmazlığı gibi müdahale edilebilecek uyumsuzlukların tespitinde, evlilik sağlık raporu büyük önem taşır.

Sağlık raporu, bağlı olunan Aile Hekimliğinden alınabilmektedir. Özel hastanelerden alınan sağlık raporları nikah işlemlerinde kabul edilmemektedir. Aile Hekimliğinden alınması nedeniyle evlenme sağlık raporu için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. Alınan sağlık raporları da rapor tarihini takip eden 6 aylık süre zarfında geçerliliğini korumaktadır. Evlilik sağlık raporu için çiftlere yapılan testler ise şu şekilde sıralanabilir:

Kan tahlili Akciğer filmi SMA testi

Vesikalık Fotoğraf

Vesikalık fotoğraf sayısı istenen belediyeye göre değişse de değişmez bir nikah başvuru evrakıdır. Çiftlerin her ikisinin de belirli şartları taşıyan vesikalık fotoğraflarının, başvurulacak nikah mercii talebi adedince dosyada yer alması gereklidir. Nikah başvurusu için istenen vesikalık fotoğrafların şu özelliklere sahip olması gereklidir:

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. Ön cepheden ve sivil olarak fotoğraf çekilmelidir. Kapalı kadınlar çeneleri, alınları ve yüzleri açık olacak şekilde başörtüsü ile fotoğraf çekilebilirler.

Evlenme Ehliyet Belgesi

Evlenme ehliyet belgesi tıpkı evlilik beyannamesi gibi başvuruda bulunulan evlendirme dairelerinden temin edilir. Evlilik ehliyet belgesi, evlenecek kişilerin kendi rızaları ile başvuruda bulunduklarının ve evliliğe mani olacak herhangi bir soruna sahip olmadıklarının ispatı niteliğinde bir nikah evrakıdır. İlgili belgede yer alan aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurularak başvuruda bulunulan belediye yetkilisine teslimi gereklidir:

Evlenecek kişilerin adları ve soyadları, Anne ve baba isimleri, Medeni halleri, Doğrum tarihi bilgileri, Çift tarafından atılmış ıslak imza.

İkametgâh Belgesi

İkametgâh belgesi çiftlerin her ikisi tarafından da alınarak dosyaya eklenmesi gereken önemli bir evraktır. İkametgâh belgeleri muhtarlıklardan alınabileceği gibi ikametin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir. Ayrıca yaygınlaşan e-Devlet Kapısı hizmetleri sonrası internetten ikametgâh belgesi alınabilmektedir.

E-Devlet’ten ikametgâh almak için izlenmesi gereken işlem sıralaması şu şekildedir:

“Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama” adresine giriş yapın. İşleme devam edebilmek için açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayarak ilgili alanlara “TC Kimlik Numaranızı” ve “e-Devlet Şifrenizi” girerek “Giriş” butonuna tıklayın. Bilgilendirme metnini okuyarak metnin hemen altında yer alan onay kutucuğunu işaretleyin ve “Devam Et” butonuna tıklayın. Oluşturulan ikametgâh belgesini “Yazdır” komutunu kullanarak bilgisayarınıza bağlı yazıcıdan çıktıdan alabilirsiniz.

Nüfus Kayıt Örneği

Nüfus kayıt örneği kimlik ve aile bireylerine ait bilgilerin yer aldığı resmi bir evraktır. Nikah için istenen evraklar listesinde son olarak nüfus kayıt örneği yer alır. Bu belgeyi temin etmek için bağlı olduğunuz İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurabilir ya da e-Devlet üzerinden belgeyi temin edebilirsiniz. E-Devlet’ten nüfus kayıt örneği almak için aşağıdaki işlem sıralamasını takip edebilirsiniz:

“Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama” adresine giriş yapın. Kimlik doğrulamayı tamamlayarak hizmet sayfasına giriş yapın. Bilgilendirme metnini okumanın ardından onay kutucuğunu işaretleyerek “Devam Et” butonuna tıklayın. Oluşturulan belgeyi bilgisayarınıza PDF formatında indirebilir, dosyayı herhangi bir yazıcı bağlı PC üzerinden çıkartabilirsiniz.

Evlenme İzin Belgesi

Evlilik izin belgesi ikamet edilen belediye dışında yapılacak nikah başvuruları için gereklidir. Bu belgeyi ikamet edilen ilçenin bağlı olduğu belediyeden temin edebilirsiniz.

Evlenme Ehliyet Belgesi

Evlenme ehliyet belgesi yabancılar ile gerçekleştirilecek evlilik için gereklidir. Yabancılardan istenen bu evrak, yetkili merkezi makamlardan ya da yabancı uyruklu kişinin vatandaşı olduğu ülkenin temsilciliklerinden alınmalıdır. İlgili belgenin yetkili tarafından imzalanması gerekmekte olup, içerisinde yer alan bilgiler şunlardır:

Ad ve soyad Anne ve baba adı Doğum tarihi Medeni hali Evliliğe engel bir halin bulunup bulunmadığı bilgisi

Doğum Belgesi

Doğum belgesi yine yabancı uyruklulardan istenen başka bir nikah başvuru evrakıdır. Şayet alınan evlenme ehliyet belgesinde anne ile baba adı veya doğum yeri ve tarihi bilgilerinden birisi yer almıyorsa, doğum belgesinin mutlaka dosyaya eklenmesi gereklidir. Belgeler apostilli alınması halinde ise ek olarak Türkiye’de noter tasdikli tercümesinin yaptırılması gereklidir.

Pasaport

Pasaport yabancılardan istenen son nikah başvuru belgesidir. Türkiye’de evlenmek isteyen yabancılar, Türkçeye tercüme ettirdikleri pasaportlarını nikah evraklarını arasına teslim ederek başvurusu sırasında yetkililere teslim etmelidirler.