2022 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav tarihi ne zaman? ÖSYM MSÜ sınav soru sayısı ve konu dağılım nasıl?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihi ve giriş belgeleri merak konusu oldu. 2022 MSÜ NE ZAMAN?, MSÜ 2022 başvuruları 13 Ocak ile 22 Şubat arası gerçekleşti. İnternet aramalarında "2022 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav tarihi ne zaman? Sınav soru sayısı ve konu dağılım nasıl?" soruların yanıtları haberimizde.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2022 askeri öğrenci aday belirleme sınavı için geri sayım başladı. 2022-MSÜ ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde gerçekleşecek. Peki MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav tarihi ne zaman? 2022 Milli Savunma Üniversitesi sınav soru sayısı ve konu dağılım nasıl?

2022 MSÜ NE ZAMAN?

Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

ÖSYM tarafından sınav öncesinde MSÜ giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden erişime açılacak. Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafınan sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2022 MSÜ sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

MSÜ SINAV SORU SAYISI VE KONU DAĞILIM NASIL?

MSÜ sınav soru sayıları şu şekilde:

TÜRKÇE: (40 soru)

SOSYAL BİLİMLER

Tarih: (5 Soru )

Coğrafya: (5 Soru )

Felsefe: (5 Soru )

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları): (5 Soru )

TEMEL MATEMATİK: (40 Soru)

FEN BİLİMLERİ

Fizik: (7 Soru )

Kimya: (7 Soru)

Biyoloji: (6 Soru)

2022 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.