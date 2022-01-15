2022 MEB Bursluluk Sınavı (PYBS İOKBS) sosyal medya yorumları! Sınav nasıldı?

Sabah saatlerinde 2022 MEB Bursluluk Sınavı (PYBS İOKBS) gerçekleştirildi. Sınavda binlerce öğrenci burs kazanabilmek için ter döktü. En fazla kullanılan sosyal medya araçları olan Facebook ve Twitter üzerinden sınav sonrası yorumlar yapıldı. 2022 MEB Bursluluk Sınavı (PYBS) nasıldı? Sınav iptal edilmeli mi? Sınav nasıl geçti? Sorularına yönelik adayların yorumları...

Bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı? 2022 İOKBS bursluluk sınav yorumları nelerdir? Pandemi nedeniyle tarihi değiştirilen bursluluk sınavı tamamlandı. Binlerce öğrencinin giriş yaptığı sınavın ardından bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler sınavda başarılı olup burs kazanmak için ter döktü. Bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar katılım gösterdi. Peki, bursluluk sınav yorumları nelerdir?

2022 PYBS İOKBS, MEB sabah saatlerinde uygulandı. Burs kazanmak isteyen öğrenciler, bugünki yapılan sınavda sorulara cevap verdi. Öğrenciler sınav sonrasında PYBS sınavı nasıldı, sınav iptal edilmeli mi, iptal edilecek soru var mı sorularına yönelik yapılan yorumları merak ediyor. Her sınavda olduğu gibi bu sınavın ardından da sosyal medya adresleri Facebook ve Twitter üzerinden çok fazla yorum yapıldı. Yorumlarda sınavın zor mu yoksa kolay mı olduğundan bahsedildi.

Sınav saat 10.00'de başladı. 100 sorudan oluşan sınav 2 saat sürdü. 12.00'da sınavı bitiren adaylar için nasıl geçti, sınav zor muydu kolay mıydı, iptal edilecek sorular var mıydı? İşte sınava dair adayların paylaştığı yorumlar haberimizde...

Sınav nasıl geçti?

Dün yapılan LGS'nin sayısal kısmı öğrencileri zorlamıştı. Bugün ise PYBS yapıldı. Sınav nasıl geçti sorusu sınavın ardından sorulmaya başlandı. Çok fazla yorum sosyal medyada yer almadı. Konuya dair bilgi almak isteyenler için sınava giren adaylar yorum kısmından düşüncelerini yazabilir.

İşte adayların 2022 PYBS İOKBS yorumları:

- #Pybs sınavına giren kardeşlerime, neden müfredatta olmayan sorulardan soruluyor? #meb

- @naci_agbal sayin bakanim bu gun pybs sinavi varmis okulun onu ana bana gunu allah devlete zeval vermesin fakat okulun onundeki luks araclari gorunce cok sasirdim benim bildigim bu burslar maddi durumu iyi olmayanlara veriliyordiye ya bu insanlar bu sinavlara cocuklarini sinava

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Bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı? 2022 İOKBS bursluluk sınav yorumları öğrenciler tarafından merak ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım gösterdiği bursluluk sınavı heyecanı yaşandı. Sınavın bitmesiyle birlikte öğrenciler bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı sorusuna yanıt arıyor. İOKBS yorumları sosyal medyada araştırılıyor. Peki, bursluluk sınav yorumları nelerdir? BURSLULUK SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI? Sınav saat 12:00 itibariyle bitecek ve ilk yorumlar gelmeye başlayacak. Sınav yorumlarının paylaşılmasıyla birlikte haberimizden öğrenebileceksiniz.

BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,

6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,

7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,

8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,

9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,

10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,

11. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.

BURSLULUK SINAVI KONULARI NELER?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."