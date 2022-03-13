2022 mazot desteği ne zaman verilecek?, Mazot gübre desteği kaç lira ne zaman ödenecek?

2022 yılı mazot desteği ödemeleri kaç lira?, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilere verdiği mazot gübre desteği ödemeleri, dönüm başına belirleniyor. Ödemelerden de binlerce üretici yararlanıyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil olan ve arpa, buğday, kuru fasulye, çeltik, dane mısı ve patates gibi farklı çeşitte üretim yapan çiftçilere ödenen mazot gübre desteği ödemeleri için çiftçinin gözü kulağı gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. 2022 mazot gübre desteği dönüm ödeme miktarı belli oldu. Söz konusu ödemeler, Resmî Gazete’de yayınlandı. Şimdi gözler, mazot gübre desteği ödemelerinin tarihine çevrildi…

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 yılı için ödenmesi beklenen mazot gübre desteği ödeme tarihleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı henüz açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında 2022 yılı mazot gübre desteği ödemelerinin mart-nisan aylarında yapılması bekleniyor.

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ DÖNÜM BAŞINA NE KADAR?

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu karara göre, Çifti Kayıt Sistemi’ne dâhil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına;