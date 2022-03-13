2022 mazot desteği ne zaman verilecek?, Mazot gübre desteği kaç lira ne zaman ödenecek?

2022 yılı mazot desteği ödemeleri kaç lira?, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilere verdiği mazot gübre desteği ödemeleri, dönüm başına belirleniyor. Ödemelerden de binlerce üretici yararlanıyor.
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil olan ve arpa, buğday, kuru fasulye, çeltik, dane mısı ve patates gibi farklı çeşitte üretim yapan çiftçilere ödenen mazot gübre desteği ödemeleri için çiftçinin gözü kulağı gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. 2022 mazot gübre desteği dönüm ödeme miktarı belli oldu. Söz konusu ödemeler, Resmî Gazete’de yayınlandı. Şimdi gözler, mazot gübre desteği ödemelerinin tarihine çevrildi…
2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2022 yılı için ödenmesi beklenen mazot gübre desteği ödeme tarihleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı henüz açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında 2022 yılı mazot gübre desteği ödemelerinin mart-nisan aylarında yapılması bekleniyor.
2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ DÖNÜM BAŞINA NE KADAR?
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu karara göre, Çifti Kayıt Sistemi’ne dâhil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına;
- Çeltik, kütlü pamuk için 68 Türk lirası mazot ve 8 Türk lirası gübre olmak üzere 76 Türk lirası,
- Arpa, buğday, yulaf, çavdar ve tritikale için 22 Türk lirası mazot ve 20 Türk lirası gübre olmak üzere toplam 42 Türk lirası,
- Kanola, aspir için 20 Türk lirası mazot ve 8 Türk lirası gübre olmak üzere 28 Türk lirası,
- Kuru fasulye, nohut, mercimek için 24 Türk lirası mazot ve 8 Türk lirası gübre olmak üzere toplam 32 Türk lirası,
- Yağlık ayçiçeği için 29 Türk lirası mazot ve 8 Türk lirası gübre olmak üzere 37 Türk lirası,
- Patates, soya için 30 Türk lirası mazot ve 8 Türk lirası gübre olmak üzere 38 Türk lirası,
- Kuru soğan, yem bitkileri için 19 Türk lirası mazot ve 8 Türk lirası gübre olmak üzere 27 Türk lirası,
- Nadas için de dekar başına 8 Türk liralık mazot desteği,
- Dane mısır için 27 Türk lirası mazot ve 8 Türk lirası gübre olmak üzere 35 Türk lirası,
- Zeytin ve diğer ürünler için 17 Türk lirası mazot ve 8 Türk lirası gübre olmak üzere 25 Türk lirası,
- Fındık, yaş çay için 18 Türk lirası mazot ve 8 Türk lirası gübre olmak üzere 26 Türk lirası,
- Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 Türk lirası destek ödemesi yapılacak.