2022 Kayseri İmsakiye, Kayseri iftar vakitleri ve Sahur vakitleri

Ramazan İmsakiye 2022 ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri, imsak vakti ve sahur saati bilgileri için doğru yerdesiniz. On bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, sahur ne zaman ve imsak vakti saat kaçta bitecek, teravih namazı saat kaçta kılınacak gibi soruların tamamına imsakiye ile ulaşabileceksiniz. Kayseri iftar vakti ve diğer tüm illerin iftar vakitleri 30 günlük iftar saatleri tablosu altında yer alıyor. Geri sayım aracı üzerinden ise Kayseri sahur vakti ve sahur saati için kalan süreye göz atabilirsiniz. İmsakiye Kayseri 2022 ile Ramazan ayının heyecanını bu yıl da sabah.com.tr’nin iftar saatleri ve sahur, imsak vakti sayfasında yaşayabilirsiniz.





İFTAR VAKTİ

İftar, kelime olarak “orucu açmak, oruçluya orucu açtırmak’’ anlamlarına gelir. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar heyecanı yaşanırken, iftar saatleri ve iftar vakti saat kaçta sorusu ise en çok merak edilen konular arasında yer alır. Kayseri iftar vakti saat kaçta sorusu başta olmak üzere diğer tüm iller için imsakiye 2022 ile iftar saati bilgilerini öğrenebilirsiniz.



SAHUR VAKTİ

Sahur, kelime olarak “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamını taşır. Aynı zamanda oruç tutmaya hazırlık olarak fecrin doğmasından önce yenen yemeğe verilen isimdir. Ramazan ayının gelişi ile birlikte sahur heyecanı yaşanırken, sahur ne zaman sorusu başta olmak üzere sahur saatleri ve sahur vakti de milyonlarca kişinin gündemindeki konu oluyor. Kayseri sahur vakti ve imsakiye sayfası üzerinden tüm illerin imsak vakti bilgilerine ulaşabilirsiniz. GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 04:51 06:15 12:47 16:20 19:09 20:27 2 03.04.2022 Pazar 04:49 06:13 12:46 16:21 19:10 20:28 3 04.04.2022 Pazartesi 04:47 06:12 12:46 16:21 19:11 20:30 4 05.04.2022 Salı 04:46 06:10 12:46 16:21 19:12 20:31 5 06.04.2022 Çarşamba 04:44 06:09 12:46 16:22 19:13 20:32 6 07.04.2022 Perşembe 04:42 06:07 12:45 16:22 19:13 20:33 7 08.04.2022 Cuma 04:40 06:06 12:45 16:22 19:14 20:34 8 09.04.2022 Cumartesi 04:38 06:04 12:45 16:23 19:15 20:35 9 10.04.2022 Pazar 04:37 06:03 12:45 16:23 19:16 20:37 10 11.04.2022 Pazartesi 04:35 06:01 12:44 16:23 19:17 20:38 11 12.04.2022 Salı 04:33 06:00 12:44 16:23 19:18 20:39 12 13.04.2022 Çarşamba 04:31 05:58 12:44 16:24 19:19 20:40 13 14.04.2022 Perşembe 04:30 05:57 12:43 16:24 19:20 20:42 14 15.04.2022 Cuma 04:28 05:55 12:43 16:24 19:21 20:43 15 16.04.2022 Cumartesi 04:26 05:54 12:43 16:25 19:22 20:44 16 17.04.2022 Pazar 04:24 05:53 12:43 16:25 19:23 20:45 17 18.04.2022 Pazartesi 04:23 05:51 12:43 16:25 19:24 20:47 18 19.04.2022 Salı 04:21 05:50 12:42 16:25 19:25 20:48 19 20.04.2022 Çarşamba 04:19 05:48 12:42 16:25 19:26 20:49 20 21.04.2022 Perşembe 04:17 05:47 12:42 16:26 19:27 20:50 21 22.04.2022 Cuma 04:16 05:46 12:42 16:26 19:28 20:52 22 23.04.2022 Cumartesi 04:14 05:44 12:41 16:26 19:29 20:53 23 24.04.2022 Pazar 04:12 05:43 12:41 16:26 19:30 20:54 24 25.04.2022 Pazartesi 04:11 05:42 12:41 16:27 19:31 20:56 25 26.04.2022 Salı 04:09 05:40 12:41 16:27 19:32 20:57 26 27.04.2022 Çarşamba 04:07 05:39 12:41 16:27 19:33 20:58 Kadir Gecesi 27 28.04.2022 Perşembe 04:05 05:38 12:41 16:27 19:34 21:00 28 29.04.2022 Cuma 04:04 05:36 12:40 16:27 19:35 21:01 29 30.04.2022 Cumartesi 04:02 05:35 12:40 16:28 19:36 21:02 30 01.05.2022 Pazar 04:01 05:34 12:40 16:28 19:36 21:04 02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:11

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